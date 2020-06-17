İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112455
ALTIN
381.366
DOLAR
6.8516
STERLİN
8.6136
EURO
7.7124
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

Ceyda Ateş'ten hamilelik açıklaması

16 haftalık hamile olan Ceyda Ateş, hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu bu süreçte henüz kilo almaya başlamadığını söyledi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 23:06
Ceyda Ateş'ten hamilelik açıklaması
Takip Et:

2019 yılında Miami’de Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. 31 yaşındaki anne adayı Ateş, sosyal medya hesabından ayna karşısında çekilen pozunu paylaştı.


16 haftalık hamile olan Ceyda Ateş paylaşımına, ‘’Henüz kilo almaya başlamadım ama bu almayacağım anlamına gelmiyor’’ notunu ekledi. Daha önceki Instagram paylaşımında bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan güzel oyuncu, takipçilerinden hamilelik dönemi ile ilgili bilgi almayı da ihmal etmedi.  


Son Güncelleme: 17.06.2020 23:06
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nilperi Şahinkaya ailelerden onay aldı
Nilperi Şahinkaya ailelerden onay aldı
Gökçe Bahadır görüntü vermemek için İstanbul turu attı
Gökçe Bahadır görüntü vermemek için İstanbul turu attı
Yasemin Allen'ın pitonlu paylaşımı sosyal medyayı salladı
Yasemin Allen'ın pitonlu paylaşımı sosyal medyayı salladı
Özge Özpirinçci sevgilisiyle tatil sezonunu açtı
Özge Özpirinçci sevgilisiyle tatil sezonunu açtı
25 milyon takipçisi bulunan Sommer Ray paylaşımları ile takipçilerinin yüreğini hoplattı!
25 milyon takipçisi bulunan Sommer Ray paylaşımları ile takipçilerinin yüreğini hoplattı!
70 Kilo Verdi! Görenler Tanıyamadı!
70 Kilo Verdi! Görenler Tanıyamadı!

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşındadır?
Anneler günü mesajları, Anneler günü hediyelerine yazılabilecek sözler ve anneler günü için uzun kısa whatsapp resimli mesajları
Netflix yeni dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı!
Enpara anında online 50.000 TL kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.