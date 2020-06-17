Ceyda Ateş'ten hamilelik açıklaması

2019 yılında Miami’de Buğra Toplusoy ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ceyda Ateş, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. 31 yaşındaki anne adayı Ateş, sosyal medya hesabından ayna karşısında çekilen pozunu paylaştı.

16 haftalık hamile olan Ceyda Ateş paylaşımına, ‘’Henüz kilo almaya başlamadım ama bu almayacağım anlamına gelmiyor’’ notunu ekledi. Daha önceki Instagram paylaşımında bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan güzel oyuncu, takipçilerinden hamilelik dönemi ile ilgili bilgi almayı da ihmal etmedi.