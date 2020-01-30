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Chloe Loughnan'ı şaşırtan soru

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Chloe, estetik sorusuna ise oldukça şaşırdı.

30 Ocak 2020 Perşembe 23:28
Chloe Loughnan'ı şaşırtan soru

27 yaşındaki İrlandalı model Chloe Loughnan, şarkıcı Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine geri döndü. Önceki gün Etiler'de görüntülenen genç model, muhabirlerin sürekli olarak eski eşi Serdar Ortaç ile sorular sorulmasının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Chloe eaki eşi Serdar Ortaç ile ilgili "Rahatsız etmiyor ama söylenecek bir şey yok. Ne diyeyim ki?" açıklamasında bulundu. Chloe,"Ben haberlerle çok ilgilenmiyorum. Hayatımı yaşıyorum" diyerek son noktayı koydu.

serdar chloe

Muhabirlerin ''esetik yaptırdınız mı?'' şeklindeki sorusuna Chloe, şaşırarak şu açıklamayı yaptı: ''Ne zaman şişmiş yüzüm? İlk defa duyuyorum, hiç estetiğim yok. Daha 27 yaşındayım. Hiç yaptırmadım. Yaptırmayı da düşünmüyorum.''

chloe

Çalışma izninin sona erdiği ile ilgili çıkan haberlere ise "Ben burada 8 senedir yaşıyorum. Eskiden problem vardı ama şimdi yok. Ben burada yaşıyorum. Her şey yerinde" diyerek sözlerini noktaladı.

chloe
 

Anahtar Kelimeler:
Chloe LoughnanSerdar OrtaçEstetikIrlandalı Model
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