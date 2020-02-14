Chloe Loughnan ile Kaan Kalyon aşkı gündeme bomba gibi düştü

İrlandalı model Chloe Loughnan, 2014 yılında şarkıcı Serdar Ortaç ile nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz 2019 yılında mahkemeye başvurarak tek celsede boşanmıştı. Ayrıldıktan sonra hiçbir açıklamaya yapmayan esli eşlerin adı aşk haberlerine karıştı.

Serdar Ortaç, son günlerde Seçil Gür ve Caroline Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyor. Caroline Yılmaz, bu iddialardan sonra Ortaç ile aşk yaşadığını ima etti. Yılmaz'ın bu açıklamasından sonra Ortaç, sosyal medya hesabından güzel şarkıcıyı takip etmeyi bıraktı.

Eski eşinin aşk haberlerinin gündeme gelmesinden sonra Chloe, geçtiğimiz akşam Emirgan'daki bir gece kulübünde sosyetik Kaan Kalyon'la yakınlaştı.