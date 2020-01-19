Chloe Loughnan seksi pozuyla hayranlarını mest etti

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan modelliğe geri döndü. Serdar Ortaç’la olan evliliğini bitirdikten sonra uzun süredir ortalıkta olmayan güzel model, sosyal medya paylaşımlarıyla modelliğe döndüğünü duyurmuştu. Güzel model sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme oturdu.

Güzel modelin son olarak kısa şortlu ve göbeği açık bir fotoğrafı instagram hesabından paylaştı. Güzel modelin ‘kabin ateşi’ notuyla paylaştığı fotoğrafa saatler içinde binlerce beğeni geldi.

Mini şortu ile seksi bir poz veren Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe sosyal medyayı salladı.

5 dakikada boşanmıştı!

2014 yılında Serdar Ortaç ile evlenen Chloe geçen yıl evliliğini bitirmişti. İkilinin 5 yıllık evliliği 5 dakika içinde bitmişti. Duruşma sonrası ikili muhabirlere ‘severek evlendik, severek boşandık’ şeklinde açıklama yapmıştı.