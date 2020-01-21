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Chloe Serdar Ortaç'a şarkılar yazdırdı

Şarkıcı Sedar Ortaç, geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Chloe hakkında basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2020 Salı 22:40
Chloe Serdar Ortaç'a şarkılar yazdırdı

Şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan ile geçtiğimiz yıl tek celsede boşanarak 5 yıllık evliliklerini bitirmişti. 

serdar ortaç

Ayrıldıktan sonra açıklamada bulunmayan Ortaç, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı objetiflere takıldı. Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu belirten ünlü şarkıcı şunları söyledi:

''Şarkı yazmak için yorgun ve üzmek olmak daha iyi. Ayrılık sonrası yoruldum. Hayatımın 8 senesi Chloe ile geçti tabii ki bana şarkılar yazdırdı. Ayrılık sonrası da onu düşünerek 2-3 tane şarkı yazdım.''

serdar ortaç

Boşandıktan sonra Chloe Loughnan ile konuşmadığını belirten Serdar Ortaç eski eşinin kendisine şarkı yazdığından haberi olmadığını söyleyerek mekandan ayrıldı.

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Serdar OrtaçChloeşarkıcıAlbüm
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