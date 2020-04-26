Çiçeği burnunda çift zor günlerden geçiyor; Bütün planlar iptal oldu!

Karantina süresince bütün konserleri ve prıgramları iptal olan Sıla'yı, Hazer Armani'nin Bebekteki 'Sokak lezzetleri' konseptli yeni dükkanın açılır açılmaz salgın nedeniyle kapanması da üzmüştü. 2020'nin Ocak ayında dünya evine giren çiftin, bütün programları askıya alındı.

Hazer Armani ve Sıla, mmayıs ayında yapmayı planladıkları Anadolu Lezzet turunu da iptal etmek zorunda kaldılar. Çiçeği burnunda çift ayrıca, YouTube üzerinden birlikte yapmayı planladıkları 'Hazerleme' programının başlangıcını da süresiz erteledi. Ünlü Çift, Adana, Gaziantep, Mersin ve Bursa gibi lezzet şehirlerine yolculuklar yapmayı da planlıyordu. fakat salgın nedeniyle bütün planlarını askıya almkazorunda kaldılar.



