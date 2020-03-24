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Çiçeği burnunda çiftin baş başa karantina keyfi

2020 yılının başında magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hız kesmeden, salgın hastalık dinlemeden devam ediyor.

24 Mart 2020 Salı 07:21
Çiçeği burnunda çiftin baş başa karantina keyfi

Neredeyse her gün farklı bir şekilde gündeme gelen ikili, bu sefer yok artık dedirtti. Yetkililerin  Evde kal uyarılarını dikkate alan Serenay Sarıkaya,  soluğu Cem Yılmaz’ın Levent’teki evinde aldı.  

Çiçeği burnunda çiftin baş başa karantina keyfi

Karantina günlerini birlikte geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, evden yetkililerin çağrısına kulak verip evden çıkmıyorlar.  Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yı yakında çekimleri planlanan ve şarkıcı Bergen’i canlandıracağı yeni filmi için oyunculuk koçluğu yapıyor. Sarıkaya da Cem Yılmaz’a arabesk şarkılar söyleyerek prova yapmış oluyor.  

Çiçeği burnunda çiftin baş başa karantina keyfi

Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaCem YılmazKarantinaKoronavirüs
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