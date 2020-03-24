Çiçeği burnunda çiftin baş başa karantina keyfi

Neredeyse her gün farklı bir şekilde gündeme gelen ikili, bu sefer yok artık dedirtti. Yetkililerin Evde kal uyarılarını dikkate alan Serenay Sarıkaya, soluğu Cem Yılmaz’ın Levent’teki evinde aldı.

Karantina günlerini birlikte geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, evden yetkililerin çağrısına kulak verip evden çıkmıyorlar. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yı yakında çekimleri planlanan ve şarkıcı Bergen’i canlandıracağı yeni filmi için oyunculuk koçluğu yapıyor. Sarıkaya da Cem Yılmaz’a arabesk şarkılar söyleyerek prova yapmış oluyor.