Ciciş Esra Ersoy'dan bikinili yılbaşı pozu

Çiçiş Kardeşler’den Esra Ersoy son paylaşımıyla yine gündem oldu. Çiçiş Esra daha önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti.

Çiçiş Esra Bikinili Pozunu Paylaştı

Esra Ersoy bu sefer yılbaşı ağacının yanında bikinisiyle çektirdiği bir pozunu Instagram’da paylaştı. Esra Ersoy’un bu paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından büyük beğeni kazandı.

“Çok Namusluyum” Diyerek Soyunmuştu

Esra Ersoy daha önce yaptığı bir paylaşımda video paylaşmıştı ve videoda soyunuyormuş gibi yapmıştı. Bu paylaşımda “Bu kadarcık dekolte verebiliyorum çok namusluyum” diyerek gündeme gelmişti.