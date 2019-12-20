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Ciciş Esra Ersoy'dan bikinili yılbaşı pozu

Sık sık gündeme gelen Çiçiş Kardeşler’den Esra Ersoy son paylaşımıyla yine gündem oldu. Ciciş Esra Ersoy bu sefer bikinili yılbaşı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

20 Aralık 2019 Cuma 23:29
Ciciş Esra Ersoy'dan bikinili yılbaşı pozu

Çiçiş Kardeşler’den Esra Ersoy son paylaşımıyla yine gündem oldu. Çiçiş Esra daha önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti.

Çiçiş Esra Bikinili Pozunu Paylaştı

Esra Ersoy bu sefer yılbaşı ağacının yanında bikinisiyle çektirdiği bir pozunu Instagram’da paylaştı. Esra Ersoy’un bu paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından büyük beğeni kazandı.

Çiciş Esra Ersyo

“Çok Namusluyum” Diyerek Soyunmuştu   

Esra Ersoy daha önce yaptığı bir paylaşımda video paylaşmıştı ve videoda soyunuyormuş gibi yapmıştı. Bu paylaşımda “Bu kadarcık dekolte verebiliyorum çok namusluyum” diyerek gündeme gelmişti.

Son Güncelleme: 20.12.2019 23:29
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