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Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı Cassandre Davis'ten bikinili şov!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı Cassandre Davis verdiği bikini poz ile instagramı salladı.

19 Haziran 2020 Cuma 01:50
Cristiano Ronaldo'nun eski aşkı Cassandre Davis'ten bikinili şov!
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Sosyal medyayı aktif kullanan yaptığı paylaşımlar ile adından sık sık söz ettiren ünlü model Cassandre Davis'in instagram paylaşımı yine çok konuşuldu.

Bir zamanlar Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile aşk yaşayan ünlü model verdiği pozlar ile takipçilerinin beğenilerini toplamaya devam ediyor.

Sosyal medyada 1 milyon'dan fazla takipçisi bulunan model bir marka için kameraların karşısına geçti.


Marka için verdiği pozları kendi hesabında paylaştı.

Paylaştığı pozlar ile takipçilerinin yüreklerin hoplatan ünlü model Cassandre Davis kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.


Son Güncelleme: 19.06.2020 01:50
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