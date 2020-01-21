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Çukur dizisinin gözü kara Cumali'sinden sürpriz nikah!

Çukur dizisinin Cumali'si sinema ve tiyatro oyuncusu Necip Memili, uzun bir süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile sürpriz bir nikahla evlendi. Oyuncunun hayranları ise Didem Dayıcıoğlu'nun kim olduğu ile ilgili araştırma yapmaya başladılar.

21 Ocak 2020 Salı 10:43
Çukur dizisinin gözü kara Cumali'sinden sürpriz nikah!

Sinema ve tiyatro oyuncusu başarılı sanatçı Necip Memilli, Didem Dayıcıoğlu ile dünya evine girdi. Ekranların sevilen dizilerinden Çukur'da Cumali karakterine hayat veren Necip Memili, moda editörlüğü yapan Didem Dayıcıoğlu ile Ortaköy’de bir otelde sade bir nikah töreniyle evlendi.

Çukur dizisinin gözü kara Cumali'sinden sürpriz nikah!

Nikaha çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli ve Caner Cindoruk da katılırken, Defne Samyeli nikah fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak çifte mutluluklar diledi.

Çukur dizisinin gözü kara Cumali'sinden sürpriz nikah!

Ünlü oyuncu Necip Memili ise evlendiği haberini bugün çekilen bir fotoğrafla duyururken altına “bir ömre bedel” notunu yazdı.

Çukur dizisinin gözü kara Cumali'sinden sürpriz nikah!

Ünlü oyuncunun hayranları ise sürpriz bir şekilde evlendiği Didem Dayıcıoğlu'nun hayatını merak etmeye başladılar. Peki,  Didem Dayıcıoğlu kimdir?

Didem Dayıcıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı. Dijital yayıncılıkla başlayan editörlük kariyerine Vogue dergisinin internet sitesinde devam etti. Dünyaca Ünlü bir moda dergisi olan Vogue Türkiye’de 2013 yılından beri mücevher ve saat editörlüğü yapıyor.

Didem Dayıcıoğlu, daha önce dizi ve filmlerde sanat yönetmenliği yapmıştır.

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ÇukurNecip MemiliCumaliDidem Dayıcıoğlu Kimdir
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