Çukur dizisinin gözü kara Cumali'sinden sürpriz nikah!

Sinema ve tiyatro oyuncusu başarılı sanatçı Necip Memilli, Didem Dayıcıoğlu ile dünya evine girdi. Ekranların sevilen dizilerinden Çukur'da Cumali karakterine hayat veren Necip Memili, moda editörlüğü yapan Didem Dayıcıoğlu ile Ortaköy’de bir otelde sade bir nikah töreniyle evlendi.

Nikaha çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli ve Caner Cindoruk da katılırken, Defne Samyeli nikah fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak çifte mutluluklar diledi.

Ünlü oyuncu Necip Memili ise evlendiği haberini bugün çekilen bir fotoğrafla duyururken altına “bir ömre bedel” notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun hayranları ise sürpriz bir şekilde evlendiği Didem Dayıcıoğlu'nun hayatını merak etmeye başladılar. Peki, Didem Dayıcıoğlu kimdir?

Didem Dayıcıoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı. Dijital yayıncılıkla başlayan editörlük kariyerine Vogue dergisinin internet sitesinde devam etti. Dünyaca Ünlü bir moda dergisi olan Vogue Türkiye’de 2013 yılından beri mücevher ve saat editörlüğü yapıyor.

Didem Dayıcıoğlu, daha önce dizi ve filmlerde sanat yönetmenliği yapmıştır.