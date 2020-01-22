Çukur'un Vartolusu ile eşi Cansu Tosun minik bebeklerinin ismine karar verdiler

Çukur dizisinin Vartolu Sadettin'i Erkan Kolçak Köstendil ve 2018 yılında hayatını birleştirdiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun ile önceki akşam dostları ve ailelerinin katıldığı bir partiyle doğum günü kutladılar.

Bir çok ünlünün akın ettiği doğum günü partisinde bol bol fotoğraf paylaşan çift, daha sonra toplu çekilen bir fotoğrafı “Şükür, iyi ki varsınız. Hayata anlam kazandıran günlerden biri daha… İyi ki doğmuşuz, iyi ki beraberiz” notuyla yayınladılar.



2018 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'dan hayranlarını çok mutlu eden bir haber de gelmişti. 4,5 aylık hamile olan Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ile bebeklerine verecekleri isimde karar kıldıklarını açıkladılar.

Çift, bebeklerine farklı bir anlam taşımasını düşündükleri için çocuklarına “Marsel” adını koyacaklar. Marsel isminin anlamı ise, “şanslı, güçlü, güneş ışığı” olarak biliniyor.