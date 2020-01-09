Çukur'da aşk! Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu birlikte görüntülendi!

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’un başrollerinde ise Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler bulunmaktadır. Dizi İstanbul’un en belalı mahallelerinden biri olan Çukur’da geçmektedir.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Dizinin sevilen karakterlerinden iri olan Aliço’yu canlandıran Rıza Kocaoğlu ve Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı arasında aşk yaşandığı ortaya çıktı. Çift geçtiğimiz akşam “Biz Böyleyiz” filminin galasında görüntülendi. Gala sonrası düzenlenen partiye katılan çiftin samimi görüntüleri ise gözlerden kaçmadı.

Mekanda yakınlaşan çift, bir çorbacıya gitti. Sabaha karşı 06:10 sıralarında Etiler’deki mekandan ayrılan ikili taksiye binerek Kocaoğlu’nun evine gitti. Sokak aralarında gazetecilerle köşe kapmaca oynayan çifti ilk kez Günaydın objektifleri yakaladı. Birlikte görüntü vermek istemeyen Subaşı, bir süre taksiden inmedi.