Cüneyt Arkın geçmişe götürdü: ''40 yıl önce – 40 yıl sonra''

82 yaşındaki usta oyuncu, oğulları Murat ve Kaan Polat'ın çocukluk resimleriyle şimdiki resimlerini kolaj yapıp paylaştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Arkın, bu paylaşımıyla hayranlarını geçmişe götürdü.

Cüneyt Arkın, yaptığı paylaşıma duygu dolu bir not eklemeyi de ihmal etmedi. "Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi. Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi. Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu. 40 yıl önce – 40 yıl sonra."

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 21:44