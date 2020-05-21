Cüneyt Arkın geçmişe götürdü: ''40 yıl önce – 40 yıl sonra''

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yaş sınırına takıldığı için günlerini evinde geçiren Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, yıllar öncesine ait bir fotoğraf paylaşarak hayranlarını duygulandırdı.

Cüneyt Arkın geçmişe götürdü: ''40 yıl önce – 40 yıl sonra''
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82 yaşındaki usta oyuncu, oğulları Murat  ve Kaan Polat'ın çocukluk resimleriyle şimdiki resimlerini kolaj yapıp paylaştı.  Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Arkın, bu paylaşımıyla hayranlarını geçmişe götürdü.  

Cüneyt Arkın geçmişe götürdü: ''40 yıl önce – 40 yıl sonra''
Cüneyt Arkın, yaptığı paylaşıma duygu dolu bir not eklemeyi de ihmal etmedi. "Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi. Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi. Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu. 40 yıl önce – 40 yıl sonra."

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 21:44

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