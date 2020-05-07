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Cüneyt Arkın'ın yarım asırlık aşkına; ‘Ruhuna dokunan insanı bul'

Yesilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 51 yıllık eşi Betül Cüreklibatır'a yeniden aşkını ilan etti.

07 Mayıs 2020 Perşembe 10:19
Cüneyt Arkın'ın yarım asırlık aşkına; ‘Ruhuna dokunan insanı bul'

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde yaptığı “Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül’den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu” paylaşımıyla Betül Cüreklibatır’a ne kadar bağlı belirtmişti. Usta isim, bu sefer de yarım asırlık eşine ilan-ı aşkta bulundu. 

Cüneyt Arkın'ın yarım asırlık aşkına; ‘Ruhuna dokunan insanı bul'

82 yaşındaki Cüneyt Arkın son olarak, çok sevdiği eşi Betül Cüreklibatır’la birlikte paylaştığı fotoğrafına, “Ruhuna dokunan insan bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven” notunu ekleyerek, aşklarının hiç bitmedigini vurguladı.

Cüneyt Arkın'ın yarım asırlık aşkına; ‘Ruhuna dokunan insanı bul'

Anahtar Kelimeler:
İnstagramCüneyt ArkınBetül Cüreklibatırİlanı Aşk
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