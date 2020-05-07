Cüneyt Arkın'ın yarım asırlık aşkına; ‘Ruhuna dokunan insanı bul'

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde yaptığı “Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül’den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu” paylaşımıyla Betül Cüreklibatır’a ne kadar bağlı belirtmişti. Usta isim, bu sefer de yarım asırlık eşine ilan-ı aşkta bulundu.

82 yaşındaki Cüneyt Arkın son olarak, çok sevdiği eşi Betül Cüreklibatır’la birlikte paylaştığı fotoğrafına, “Ruhuna dokunan insan bul. Konuştuğunda gözleri gülen ve seni olduğun gibi seven” notunu ekleyerek, aşklarının hiç bitmedigini vurguladı.