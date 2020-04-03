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Cüneyt Özdemir, konuk aldığı Şeyma Subaşı'nı Ibiza cevabıyla şaşırttı

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, son olarak Şeyma Subaşı'nı konuk aldı. Cüneyt Özdemir ve Şeyma Subaşı arasında geçen bir diyalog herkesi güldürdü.

03 Nisan 2020 Cuma 10:06
Cüneyt Özdemir, konuk aldığı Şeyma Subaşı'nı Ibiza cevabıyla şaşırttı

Şeyma Subaşı, YouTube'da canlı yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir'in kanalına konuk oldu. Koronavirü salgını nedeniyle ev karantinasında olan Şubaşıi Özdemir'in programında samimi itiraflarda bulundu. Şeyma Subaşı, Cüneyt özdemir'e yönelttiği Ibiza daveti üzerine Cüneyt Özdemir'in verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Cüneyt Özdemir, konuk aldığı Şeyma Subaşı'nı Ibiza cevabıyla şaşırttı

İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın Yurt dışından Türkiye'ye geldikten sonra aslında evde kalmak istediğini fakat fazla ısrar ettiği için partiye gitmek zorunda kaldığını söyleyen Subaşı, ardından hastaneye çağrıldıklarını ve gerekli testleri yaptırdığını söyledi.

İkilinin canlı yayın sırasında aralarında geçen bir diyalog ise herkesi güldürdü. Sosyal medyanın gündemine düşen İbiza muhabbetine Cüney Özdemir'in verdiği yanıt Şeyma Subaşı'nı da şaşkına çevirdi. Subaşı yayında "Cüneyt Bey Ibiza’ya gelmek ister misiniz? Ağırlayalım sizi" diye sorunca Cüneyt Özdemir; "Ben Ibiza’ya gitmeye başladığımda sen sanırım lise 2’de falandın" diyerek yanıt verdi.

Canlı yayın sona erdikten sonra Instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaşan Şeyma Subaşı, hikayesinde "Acaba bana bu kadar sataşmasının altında gizli bir hayranlık mı yatıyor diye merak etmiyor değilim. Benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum (Ne desem anlamamaktan ısrarcısınız zaten ondan istediklerinizi söylesem bile duymazsınız, ben de kimse için kendim olmaktan vazgeçmem zaten biliyor olmanız lazım) ama şu dönemde size iyi geliyorum anlaşılan" notunu yazdı.

Cüneyt Özdemir, konuk aldığı Şeyma Subaşı'nı Ibiza cevabıyla şaşırttı

Gazateci Cüneyt Özdemir ise, Subaşı'nın hikayesini kendi hikayesinde alıntı yaparak paylaştı ve üzerine "Şeyma kardeşimiz de büyük oyunu çözmüş. Yav he he... Herkes sana hayran! Valla ben özellikle kitaplarına hayranım" diye yazdı.

Cüneyt Özdemir, konuk aldığı Şeyma Subaşı'nı Ibiza cevabıyla şaşırttı

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Şeyma SubaşıCanlı YayınYoutubeCüneyt özdemirIbiza Daveti
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