İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120029
ALTIN
304.163
DOLAR
6.0177
STERLİN
7.7806
EURO
6.5888

CZN Burak, sosyal medyadan annesini akladı

CZN lakaplı Burak Özdemir, annesinin rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındığının öne sürülmesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve öne sürülen konuyla ilgili hukuki yollara başvuracağını söyledi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:24
CZN Burak, sosyal medyadan annesini akladı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Çapa Tıp Fakültesi’nde bazı doktorların rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbar üzerine bir çalışma başlatılıdığı ve aralarında CZN Burak lakabıyla bilinen Burak Özdemir'in de annesinin de gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Burak Özdemir'in annesinin düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alınarak tutuklandığı sosyal medyaya düşrerek bımba etkisi yaratamıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Burak Özdemir, annesinin konuyla ilgisi olmadığını ve kendisinin bir ev hanımı olduğunu söyledi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığını reddeden Burak Özdemir, şunları yazdı:

"Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum.Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim.Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı.Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum.Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim."

CZN Burak, sosyal medyadan annesini akladı

Anahtar Kelimeler:
AnneCZN BurakBurak ÖzdemirTutuklanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
92. Oscar Ödülleri Los Angeles'da sahiplerini buldu, 2020 yılı Oscar kazanan film ve oyuncuları
92. Oscar Ödülleri Los Angeles'da sahiplerini buldu, 2020 yılı Oscar kazanan film ve oyuncuları
Hadise hakkında ortaya atılan iddialar doğru çıktı
Hadise hakkında ortaya atılan iddialar doğru çıktı
Merve Özbey ve Kenan Koçak evet dedi
Merve Özbey ve Kenan Koçak evet dedi
Neslihan-Kadir Doğulu çifti karavanları için kesenin ağzını açtı
Neslihan-Kadir Doğulu çifti karavanları için kesenin ağzını açtı
Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti bugün nikah masasına oturuyor
Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti bugün nikah masasına oturuyor
Zülfü Livaneli, Van'lı inşaat işçisi genç yeteneğe el uzattı
Zülfü Livaneli, Van'lı inşaat işçisi genç yeteneğe el uzattı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Günlük burç yorumları 10 Şubat 2020 Pazartesi - Yıldız falınız ve burç yorumunuz size neler anlatıyor?
Survivor Ünlüler Yarışmacısı 2020 Sercan Yıldırım Kimdir?
2020 Survivor Türkiye Ünlüler Yarışmacısı Uğur Pektaş Kimdir?
2020 Evde Bakım Parası almak için şartlar neler? 2020 Evde bakım maaşı ödemesi ne kadar oldu?
Survivor Ünlüler 2020 Yarışmacısı Derya Can Kimdir?
Okullar 11 Şubat 2020 Salı tatil mi? Yarın kar tatili olan il ve ilçeler hangileri
Trafikte spin ve drift atma nedir, suç mudur? Trafikte spin ve drift atmanın çekmenin cezası nedir, ne kadardır?
Telefon ekranındaki çizikleri düzeltme yöntemleri
2020 yılı Almanya'daki Türk nüfusu ve sayısı ne kadar?
2020 sevgililer günü pırlanta mücevher indirimleri
Zalim İstanbul Yusuf kimdir? Gerçek adı nedir? Oğuz Peçe hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta LAHANA MAKARNASI Nasıl yapılır? Hamursuz Lahana makanası tarifi ve malzemeleri
Benimle Söyle yarışması neden yok? Benimle Söyle yayından mı kaldırıldı?
Aslan dolunayı nedir ? 9 Şubat 2020 Aslan dolunayı anlamı ve etkileri
Kanalların yayın akışları 9 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Cennet Konakları nerededir?
Otomobil lastikleri ne kadar zaman sonra değiştirilmeli?
Gereksiz sis farı yakma cezası nedir? Sis farı nedir, ne zaman kullanılır? Arka ve ön sis farı kullanmak yasak mı, neden yasak?
İş kurmak isteyen gençlere devlet vergi ve prim teşviği!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.