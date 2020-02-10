CZN Burak, sosyal medyadan annesini akladı

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Çapa Tıp Fakültesi’nde bazı doktorların rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbar üzerine bir çalışma başlatılıdığı ve aralarında CZN Burak lakabıyla bilinen Burak Özdemir'in de annesinin de gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Burak Özdemir'in annesinin düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alınarak tutuklandığı sosyal medyaya düşrerek bımba etkisi yaratamıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Burak Özdemir, annesinin konuyla ilgisi olmadığını ve kendisinin bir ev hanımı olduğunu söyledi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığını reddeden Burak Özdemir, şunları yazdı:

"Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum.Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim.Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı.Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum.Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim."