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CZN Burak'tan örnek davranış, yaşlı vatandaşlara yardım kolisi dağıttı

CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilmeyen yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı. Özdemir'n bu davranışı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

26 Mart 2020 Perşembe 00:24
CZN Burak'tan örnek davranış, yaşlı vatandaşlara yardım kolisi dağıttı

Soyal Medyada CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, herkese örnek olacak duyarlı bir davranış sergiledi. Koronavirüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşları unutmayan Burak Özdemir, içerisinde sebze ve bakliyatların bulunduğu yardım kolileri hazırladı. Tamamen streil bir biçimde hazırlanan koliler ise yüzlerce yaşlı vatandaşa ulaştırıldı.

CZN Burak'tan örnek davranış

Restorantı ve yaptıpı yemekler ile sosyal medya fenomeni olan Burak Özdemir, restoranlarındaki 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatların vatandaşlara ulaştırılması için harekete geçerek ekibi ile birlikte hazrılıklara başladı. CZN Burak ve ekibi, özenle hazırladıkları gıda kolilerini paketlere yerleştirirken sonra virüse karşı yine özenle dezenfekte etti.

CZN Burak'tan örnek davranış

Daha sonra ise hazırlanan onlarca yardım kolileri araçlara yükleyen CZN Burak ve ekibi yüzlerce yaşlı vatandaşa ulaştırıldı..Dağıtılan yardım kolileri, dışarıya çıkamayan vatandaşları sevindirirken görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

CZN Burak'tan örnek davranış

İşte, CZN Burak'ın yardım kolilerini dağıttığı o anlar:

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Yardım KolisiKoronavirüsüCZN BurakBurak Özdemir
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