CZN Burak'tan örnek davranış, yaşlı vatandaşlara yardım kolisi dağıttı

Soyal Medyada CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, herkese örnek olacak duyarlı bir davranış sergiledi. Koronavirüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşları unutmayan Burak Özdemir, içerisinde sebze ve bakliyatların bulunduğu yardım kolileri hazırladı. Tamamen streil bir biçimde hazırlanan koliler ise yüzlerce yaşlı vatandaşa ulaştırıldı.

Restorantı ve yaptıpı yemekler ile sosyal medya fenomeni olan Burak Özdemir, restoranlarındaki 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatların vatandaşlara ulaştırılması için harekete geçerek ekibi ile birlikte hazrılıklara başladı. CZN Burak ve ekibi, özenle hazırladıkları gıda kolilerini paketlere yerleştirirken sonra virüse karşı yine özenle dezenfekte etti.

Daha sonra ise hazırlanan onlarca yardım kolileri araçlara yükleyen CZN Burak ve ekibi yüzlerce yaşlı vatandaşa ulaştırıldı..Dağıtılan yardım kolileri, dışarıya çıkamayan vatandaşları sevindirirken görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

İşte, CZN Burak'ın yardım kolilerini dağıttığı o anlar: