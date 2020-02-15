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CZN Burak'ın annesi tutuklandı mı? Ünlü fenomenden çıkan tutuklama haberi sonrası sondakikka açıklaması

CZN Burak’ın annesi tutuklandı mı? Ünlü fenomenden çıkan tutuklama haberi sonrası son dakika açıklaması geldi. CZN Burak’ın açıklamaları haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:05
CZN Burak'ın annesi tutuklandı mı? Ünlü fenomenden çıkan tutuklama haberi sonrası sondakikka açıklaması

Son günlerde sosyal medyada adını duyuran ünlü fenomen CZN Burak hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yaptığı yemekleri paylaşarak adını duyuran ve birçok ünlüye yemek yapan CZN Burak şimdi de özel hayatıyla gündem oldu.

Hatay Medeniyetler Sofrası’nın sahibi ve intenet feonemi CZN Burak’ın annesinin göz altına alındığı söyleniyor. İddialar karşısında CZN Burak’ın hayranları şok oldu.

CZN Burak’ın annesinin gözaltına alındığı iddia edildi

Söylentilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Çapa Tıp Fakültesi’nde görev yapan bazı doktorların rüşvet aldığına dair yapılan operasyonda CZN Burak’ın annesinin de ilişkisi olduğu ortaya atıldı.

Basın organlarını kınıyorum

Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından CZN Burak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. CZN Burak annesinin ev hanımı olduğu belirtirken anne gibi bir kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum diyerek tepki gösterdi. CZN Burak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.”

Kimseye yanlışım olmadı

CZN Burak konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Ünlü fenomenin ifadeleri şu şekildeydi:

“Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim. Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim."

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:05
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