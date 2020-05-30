Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde yer almadığı için özür diledi

Bir dönemin fenomen dizisi 'Kavak Yelleri' oyuncuları, Pinhani'nin 'Dön Bak Dünyaya' adlı klibinde yıllar sonra bir araya gelerek güzel bir çalışmaya imza attılar. Fakat Dağhan Külegeç bu klipte yoktu.

Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde yer almadığı için özür diledi
    Abone Ol:

Klipte yer almayan Dağhan Külegeç, Instagram’da Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı hesabında gerçekleşen canlı yayına katıldı ve neden klipte yer almadığını anlattı.  Külegeç, bunun tamamen kendi hatası olduğunu belirterek izleyiciden özür diledi. KÜlegeç, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle klip olayı Pinhani’nin değil, ‘Kavak Yelleri’nin yönetmenlerinden Jale İncekol'un düşüncesiydi. Benim için durumlar karışıktı. Yönetmenle haberlerimiz çıkmıştı ama olmadı öyle bir şey. Bir şeyler oldu ama fiziksel olarak kimse kimseye bir şey yapmadı. (2009 yılında Külegeç’in sette İncekol’a sandalye fırlatıp seti terk ettiği haberleri çıkmıştı.)"

Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde yer almadığı için özür diledi

"Benim için çok zor bir dönemdi ‘Kavak Yelleri’. Bazı zorluklar yaşadım. Jale Hanım klip için bana ulaşınca, aramızda bir iletişimsizlik oldu. Bu iletişimsizlikte daha çok benim payım var. Hem eskiden hem de bu videonun yapım aşamasında bir şeyler oldu."

Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde yer almadığı için özür diledi

"Derine girmeyeceğim ama her şeye rağmen klipte olmam gerekiyordu, benim hatam. Bütün sevenlerden özür dilerim. Benim düşüncesizliğim, biraz tembelliğim, biraz eskiler, biraz da telif konuları."

Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde yer almadığı için özür diledi

"Herkesten tekrar özür dilerim. İş şirketlere ait olabilir ama dizinin duygusu seyreden insanlara ait. Ben de o duyguya vefasızlık göstermiş bulundum. Son klip hariç hiçbir şeyden pişman değilim. Bir sonraki pandemide her klipte olacağım, söz."

Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde yer almadığı için özür diledi

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 11:38

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Diyanet'e göre bilerek orucunu bozanlar kaç gün oruç tutmalıdır? Oruç bozmanın dinen cezası nedir?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?
Ziraat Bankası sıfır faizli sığır yetiştiriciliği 2020 kredisi başvuru şartları
Göz bozukluğundan malulen erken emeklilik şartları nelerdir?
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Kapatılan Instagram hesabını geri nasıl açılır? Instagram itiraz formu nasıl doldurulur? Instagram hesap kurtarma yöntemleri
Günlük Burç Yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Telefondan girilen siteleri nasıl temizlerim? Telefon web tarayıcı geçmişi temizleme
Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?