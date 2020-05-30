Dağhan Külegeç 'Kavak Yelleri' klibinde yer almadığı için özür diledi

Klipte yer almayan Dağhan Külegeç, Instagram’da Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı hesabında gerçekleşen canlı yayına katıldı ve neden klipte yer almadığını anlattı. Külegeç, bunun tamamen kendi hatası olduğunu belirterek izleyiciden özür diledi. KÜlegeç, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle klip olayı Pinhani’nin değil, ‘Kavak Yelleri’nin yönetmenlerinden Jale İncekol'un düşüncesiydi. Benim için durumlar karışıktı. Yönetmenle haberlerimiz çıkmıştı ama olmadı öyle bir şey. Bir şeyler oldu ama fiziksel olarak kimse kimseye bir şey yapmadı. (2009 yılında Külegeç’in sette İncekol’a sandalye fırlatıp seti terk ettiği haberleri çıkmıştı.)"

"Benim için çok zor bir dönemdi ‘Kavak Yelleri’. Bazı zorluklar yaşadım. Jale Hanım klip için bana ulaşınca, aramızda bir iletişimsizlik oldu. Bu iletişimsizlikte daha çok benim payım var. Hem eskiden hem de bu videonun yapım aşamasında bir şeyler oldu."

"Derine girmeyeceğim ama her şeye rağmen klipte olmam gerekiyordu, benim hatam. Bütün sevenlerden özür dilerim. Benim düşüncesizliğim, biraz tembelliğim, biraz eskiler, biraz da telif konuları."

"Herkesten tekrar özür dilerim. İş şirketlere ait olabilir ama dizinin duygusu seyreden insanlara ait. Ben de o duyguya vefasızlık göstermiş bulundum. Son klip hariç hiçbir şeyden pişman değilim. Bir sonraki pandemide her klipte olacağım, söz."

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 11:38