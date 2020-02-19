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Damla Ersubaşı'ndan takipçisine sert yanıt

Oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabında bir takipçisinin ''sen bu adamın cüzdanını seviyorsun'' yorumuna cevabı sert oldu.

19 Şubat 2020 Çarşamba 17:50
Damla Ersubaşı'ndan takipçisine sert yanıt

Efsane dizi 'Sihirli Annem'de Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan 26 yaşındaki oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında iş insanı Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturarak dünyaevine girdi. 2017 yılında ilk çocukları Zehra'yı dünyaya getiren Ersubaşı, iki ay önce ikinci kızları Zeynep Nisa'yı dünyaya getirmişti.

damla

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Damla Ersubaşı, eşi ve kızlarıyla ilgili sık sık paylaşımda bulunuyor. Geçtiğimiz 2019 yılının sonuna doğru eşi Mustafa Can Keser'in kendisini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Ersubaşı, iddiaların asılsız olduğunu açıklayarak kısa bir süre sonra eşiyle barıştı.

damla

Bir takipçisi Damla Ersubaşı'nın bir paylaşımının altına, "Bence sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana" yorumunu yaptı. Damla Ersubaşı ise takipçisinin bu yorumuna sessiz kalmadı ve ''Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde sert bir yanıt verdi.

damla

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