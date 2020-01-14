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Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren diyalog

Çukur dizisinin başarılı oyuncusu Damla Sönmez ile, Sefirin Kızı'nda oynayan yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesapları üzerinde yaptıkları diyalog ile herkesi güldürdü.

14 Ocak 2020 Salı 17:26
Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren diyalog

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteri ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Damla Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden dizi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımına 'Babamın oğlu' hashtag'ı ekleyen Sönmez takipçilerinden güzel yorumlar aldı. Paylaşıma bir yorumda Sefirin Kızı'nda oynayan meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi. 

Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren diyalog


Kaygılaroğlu, Sönmez’in paylaşımının altına espirili bir gönderme yaparak ‘Yok yok Sefirin Kızı’ notunu düştü. Kaygılaroğlu’nun bu yorumuna karşılık veren Damla Sönmez ise "Sefirin Kızı kaldığı yerden bu akşam" paylaşımının altına 'Kaldığı yerden mi bak ona göre…' notunu yazdı.

Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren diyalog

Daha önce aynı projede rol alan iki başarılı oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden atışmaları takipçilerini oldukça fazla eğlendirdi.

Anahtar Kelimeler:
ÇukurDamla SönmezUraz KaygılaroğluSefirin Kızı
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