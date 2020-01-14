Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren diyalog

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da canlandırdığı Efsun karakteri ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Damla Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden dizi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımına 'Babamın oğlu' hashtag'ı ekleyen Sönmez takipçilerinden güzel yorumlar aldı. Paylaşıma bir yorumda Sefirin Kızı'nda oynayan meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi.

Kaygılaroğlu, Sönmez’in paylaşımının altına espirili bir gönderme yaparak ‘Yok yok Sefirin Kızı’ notunu düştü. Kaygılaroğlu’nun bu yorumuna karşılık veren Damla Sönmez ise "Sefirin Kızı kaldığı yerden bu akşam" paylaşımının altına 'Kaldığı yerden mi bak ona göre…' notunu yazdı.

Daha önce aynı projede rol alan iki başarılı oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden atışmaları takipçilerini oldukça fazla eğlendirdi.