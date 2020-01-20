Damla Subaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'in paylaşım olay oldu

'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan 25 yaşındaki Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün ikinci kez anne oldu ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Damla Ersubaşı, doğuma gitmeden günler önce eşi Mustafa Can Keser'in mekanında bir kadınla samimi fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Keser, eşini aldattığı yönünde ortaya atılan iddiaları reddeden bir yazıyı sosyal medyada paylaşmıştı. Kısa bir süre sonra barışan çift, mutlu evliliklerine devam ediyor.

Mustafa Can Keser, evlilik yıl dönümleri için eşi Damla Ersubaşı ile bir karesini Ceyhun Yılmaz'ın "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" şiiri ile paylaştı:

''Sevdiğim ikinci kadınsın sen

İlkini sevmeye mecburdum,

Çok iyiliği oldu bana

Ve hayatımda hiçbir mecburiyeti onun kadar sevmedim

Sevdiğim ikinci kadınsın sen

İlkinin yerini alman mümkün değil

O öğretti bana sevmeyi,

O öğretmese sevemezdim seni bile,

İnan o tuttuğu için ellerimden

Yürümeyi öğrendim, koşabildim sana...



Onun gözlerine benzediği için gözlerinAlamadım gözlerimi senden.Sana aşığım, seni seviyorum,Sevdiğim ikinci kadınsın sen!Hayatım boyunca omuzumda taşıyorum onuVe sen her sabahımdasınKıskanma...Alfabede bile senin adının baş harfi ondan sonra gelirKalbim şimdi seninOnun kadar sev beni kafi.O doğurdu, sen öldürme!''

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra bazı kullanıcılar Keser'in fotoğrafına, "Madem anneni bu kadar seviyorsun, annenle çekildiğin bir fotoğrafı paylaşsaydın" ve "Neden annenle eşini kıyasladın?" şeklinde yorumlar yaptı. Mustafa Can Keser, kısa bir süre sonra fotoğrafı yorumlara kapattı.