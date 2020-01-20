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Damla Subaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'in paylaşım olay oldu

Geçtiğimiz hafta eşi Damla Subaşı'nı aldattığı iddiasıyla gündeme gelen Mustafa Can Keser, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

20 Ocak 2020 Pazartesi 22:44
Damla Subaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'in paylaşım olay oldu

'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan 25 yaşındaki Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün ikinci kez anne oldu ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

damla ersubaşı

Damla Ersubaşı, doğuma gitmeden günler önce eşi Mustafa Can Keser'in mekanında bir kadınla samimi fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Keser, eşini aldattığı yönünde ortaya atılan iddiaları reddeden bir yazıyı sosyal medyada paylaşmıştı. Kısa bir süre sonra barışan çift, mutlu evliliklerine devam ediyor. 

damla ersubaşı

Mustafa Can Keser, evlilik yıl dönümleri için eşi Damla Ersubaşı ile bir karesini Ceyhun Yılmaz'ın  "Sevdiğim İkinci Kadınsın Sen" şiiri ile paylaştı:

''Sevdiğim ikinci kadınsın sen
İlkini sevmeye mecburdum,
Çok iyiliği oldu bana
Ve hayatımda hiçbir mecburiyeti onun kadar sevmedim
Sevdiğim ikinci kadınsın sen
İlkinin yerini alman mümkün değil
O öğretti bana sevmeyi,
O öğretmese sevemezdim seni bile,
İnan o tuttuğu için ellerimden
Yürümeyi öğrendim, koşabildim sana...

Onun gözlerine benzediği için gözlerin
Alamadım gözlerimi senden.
Sana aşığım, seni seviyorum,
Sevdiğim ikinci kadınsın sen!
Hayatım boyunca omuzumda taşıyorum onu
Ve sen her sabahımdasın
Kıskanma...
Alfabede bile senin adının baş harfi ondan sonra gelir
Kalbim şimdi senin
Onun kadar sev beni kafi.
O doğurdu, sen öldürme!''

damla ersubaşı

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra bazı kullanıcılar Keser'in fotoğrafına,  "Madem anneni bu kadar seviyorsun, annenle çekildiğin bir fotoğrafı paylaşsaydın" ve "Neden annenle eşini kıyasladın?" şeklinde yorumlar yaptı. Mustafa Can Keser, kısa bir süre sonra fotoğrafı yorumlara kapattı.

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İnstagramDamla ErsubaşıMustafa Can Keserşiir
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