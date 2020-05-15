Danla Bilic fotoğraflarını sansürleyen haber sitelerini topa tuttu

Karantina süresince paylaştığı fotoğraflar bir haber sitesi tarafından sansürlenerek kullanılan Danla Bilic, o haber sitesini fena tiye aldı. Gazete, Danla Bilic'in paylaştığı fotoğrafları sansürleyip "Ahlaksızlıklar 'evde kal'madı" diye başlık attı. Haber içeriğinde ise "Topluma rol model olarak sunulan sözde sanatçı, oyuncu ve manken bozuntularının beden teşhiri, koronavirüs sürecinde ahlak sınırlarını aştı. Sosyal medya hesaplarında takipçi kazanmak için ar ve haya yoksunu paylaşımlar yapan ünlülerin, "karantina paylaşımları" idareleri vardı.

Danla Bilic, yapılan bu habere kendi üslubuyla tatlı sert bir paylaşımla yanıt verdi. Bilic'in tepki amaçlı yaptığı, "Kimse benim 84875 ameliyat ile kusursuz hale getirdiğim fiziğimi sansürleyemez. Cengizhan bunu yanınıza bırakmaz" paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.