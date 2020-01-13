Danla Bilic hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptığı paylaşım ve çektiği videolarla ile sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün genç şarkıcı Aleyna Tilki ile öpüştüğüne dair sosyal medyada ortaya atılan iddia ile gündeme bomba gibi düştü.

Aleyna Tilki konu ile ilgili sessizliğini korurken sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bu iddialara sert bir cevap verdi ve ''Bütün ülke oturduk pono izledik. Aleyna ile benim videom var, sen neden sinir krizi geçiriyorsun? Sanki Instagram'da herkes namuslu! Herkes günah ölçer olmuş'' dedi.