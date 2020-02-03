Danla Bilic reddettiği reklam tekliflerini açıkladı

Türkiye’nin en fazla kazanan Youtuberlarından Danla Bilic, kendisine gelen reklam tekliflerini açıkladı. Ayşe Arman ile röportaj yapan Bilic, reklam anlaşması yaptığı şirketleri açıkladı. Özellikle Instagram hesabında milyonlarca takipçiye ulaşan Bilic, Instagram hesabında reklam yapması için 70 bin ile 100 TL arasında teklifler aldığını belirtti.

Samimi açıklamalar yapan Danla Bilic’in bir diş hekimi kliniğinden gelen 500 bin TL’lik teklifi reddetmesi ise herkesi şaşırttı. Ünlü Youtuber’ın bu açıklaması gündem oldu.

Danla Bilic son günlerde badem göz ameliyatı yaptırmasıyla gündeme geldi. Bilic kendisine bu konuyla ilgili yöneltilen bir soruya; “Şimdi, benim normalde de gözlerim çekikti ama aşağı doğru çekikti! Ben de onu bir “tık” yukarı kaldırmak istedim. Ve yaptırdım. Çok da memnunum. Tek şanssızlığım, ameliyattan hemen sonra fotoğrafımı çekmiş olmaları. Adım Cengiz Han’a çıktı” şeklinde yanıt verdi.