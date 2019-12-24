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Danla Bilic takipçisini ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, olay açıklamalarının yanı sıra yaptırdığı estetik ameliyatlar ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bilic, sosyal medya hesabından bir erkek takipçisinin yaptığı küfür dolu mesajları yayınladı.

24 Aralık 2019 Salı 22:45
Danla Bilic takipçisini ifşa etti

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medyada bulunan kanalında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Geçirdiği tüp mide ameliyatı ile büyük bir değişim yaşan genç fenomen şu sıralar yaptırdığı estetik ameliyatlarla takipçilerinden oldukça yorum ve tepki alıyor.

Danla Bilic zayıflama ile ilgili görsel sonucu

Sosyal medya hesabında 4 milyon takipçisi olan Danla Bilic, geçtiğimiz gün geçirdiği badem göz ameliyatından sonra hakkında çıkan haberlere cevap verdi ve kafasında dikişler olduğunu bu sebepten dolayı da saçlarının bir kısmını boyayamadığını söyledi. Bilic, "Saçlarımı sormuşsunuz, evde kendim boyadım. Normalde 1 ay saç boyamam yasak. Kafamdaki dikiş yerlerine hiç dokunmadım oralar hala sarı renk. Ameliyatta kafamdan açıp buradan çektiler. Evet, yaptırdım bunu" dedi.

İlgili resim

Danla Bilic, badem göz ameliyatı geçirdikten sonra bir erkek takipçisinden aldığı küfürlü yorumu önceki gün sosyal medya hesabından yayınlayarak ifşa etti. Bilic mesajı ı "Çok ayıp" diyerek paylaştı.           

Danla Bilic küfür ile ilgili görsel sonucu       

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:49
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