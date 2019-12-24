Danla Bilic takipçisini ifşa etti

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medyada bulunan kanalında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Geçirdiği tüp mide ameliyatı ile büyük bir değişim yaşan genç fenomen şu sıralar yaptırdığı estetik ameliyatlarla takipçilerinden oldukça yorum ve tepki alıyor.

Sosyal medya hesabında 4 milyon takipçisi olan Danla Bilic, geçtiğimiz gün geçirdiği badem göz ameliyatından sonra hakkında çıkan haberlere cevap verdi ve kafasında dikişler olduğunu bu sebepten dolayı da saçlarının bir kısmını boyayamadığını söyledi. Bilic, "Saçlarımı sormuşsunuz, evde kendim boyadım. Normalde 1 ay saç boyamam yasak. Kafamdaki dikiş yerlerine hiç dokunmadım oralar hala sarı renk. Ameliyatta kafamdan açıp buradan çektiler. Evet, yaptırdım bunu" dedi.

Danla Bilic, badem göz ameliyatı geçirdikten sonra bir erkek takipçisinden aldığı küfürlü yorumu önceki gün sosyal medya hesabından yayınlayarak ifşa etti. Bilic mesajı ı "Çok ayıp" diyerek paylaştı.