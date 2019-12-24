Danla Bilic takipçisini ifşa etti

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medyada bulunan kanalında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Geçirdiği tüp mide ameliyatı ile büyük bir değişim yaşan genç fenomen şu sıralar yaptırdığı estetik ameliyatlarla takipçilerinden oldukça yorum ve tepki alıyor.
Danla Bilic, badem göz ameliyatı geçirdikten sonra bir erkek takipçisinden aldığı küfürlü yorumu önceki gün sosyal medya hesabından yayınlayarak ifşa etti. Bilic mesajı ı "Çok ayıp" diyerek paylaştı.
Son Güncelleme: 24.12.2019 22:49