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Danla Biliç'den bela okumalı isyan! Allah onların belasını versin!

Youtuber Danla Bilic, son günlerde geçirdiği estetik operasyonlar ile gündemde. Kendisi hakkında yapılan yorumlara Danla Bilic’den bela okumalı isyan geldi. Youtube fenomeni ‘’Allah onların belasını versin!’’ dedi.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:40
Danla Biliç'den bela okumalı isyan! Allah onların belasını versin!

Sosyal medya fenomeni olan ve kısa süre içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, daha önce aldığı kilolar nedeniyle çok eleştirilmişti. Mide küçültme ameliyatı olan Bilic, az bir sürede kilo vermiş ve görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı.

Daha sonra birçok estetik ameliyat olarak görünümünü değiştiren Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde ise geçirdiği yeni bir estetik operasyonla gündeme geldi. Danla Bilic bu kez kaşlarını kaldırttı.

Ameliyat sonrası takipçileriyle bu haberi paylaşan Bilic, ameliyatlı fotoğrafını paylaşan kişiye ateş püskürdü ve ‘’Allah belasını versin’’ dedi.

İşte, Danla Bilic’in Instagram'dan paylaştığı o açıklama:

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:40
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