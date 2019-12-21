Danla Bilic'in şaşırtan çekik gözlü görüntüsü

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçirdiği tüp mide ameliyatından sonra bambaşka bir görünüme ulaşmıştı. Bilic, kilosunun yanı sıra yüzünde de bazı değişikler yaptı ve bambaşka bir görünüme ulaştı. Nişantaşı'nda bir AVM'de objektiflere takılan genç fenomenin yüzündeki şişlik dikkatleri çekti. Geçtiğimiz hafta gittiği Tokyo tatilinde Japonların çekik gözlerini çok beğenmiş olacak ki gelir gelmez soluğu ameliyat masasında aldı ve bazdem göz ameliyatı oldu.
Son Güncelleme: 21.12.2019 01:16