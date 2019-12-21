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Danla Bilic'in şaşırtan çekik gözlü görüntüsü

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ameliyat masasına yatarak şaşırtan bir değişime ulaştı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 01:16
Danla Bilic'in şaşırtan çekik gözlü görüntüsü

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçirdiği tüp mide ameliyatından sonra bambaşka bir görünüme ulaşmıştı. Bilic, kilosunun yanı sıra yüzünde de bazı değişikler yaptı ve bambaşka bir görünüme ulaştı.  Nişantaşı'nda bir AVM'de objektiflere takılan genç fenomenin yüzündeki şişlik dikkatleri çekti. Geçtiğimiz hafta gittiği Tokyo tatilinde Japonların çekik gözlerini çok beğenmiş olacak ki gelir gelmez soluğu ameliyat masasında aldı ve bazdem göz ameliyatı oldu.

Danla Bilic tokyo ile ilgili görsel sonucu

Danla Bilic Tokyo tatiliyle ilgili"İki hafta önce Tokyo'ya gittim. Çok sevdim oraları. Geldikten sonra gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi. Ameliyattan sonra kendimi gayet iyi hissediyorum." şeklinde açıklamada bulundu.

Danla Bilic tokyo ile ilgili görsel sonucu

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Son Güncelleme: 21.12.2019 01:16
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