Defne Samyeli Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı için neler söyledi, aldatıldı mı?

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz’ın Atina’da çekilen fotoğraflarının basına yansımasının ardından aralarındaki aşk iddiaları kesinleşti. Defne Samyeli Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki ilişki hakkındaki sorulara yanıt verdi. O dönem çiftin ayrılmalarına Serenay Sarıkaya’nın neden olduğu düşünüldüğünden yöneltilen sorulara büyük tepki göstermiş olan Defne Samyeli "Haklıymışsınız, ben görememişim" diyerek şu sözlerle yanıt verdi: “Ekim ayında bir haber çıkmıştı. Ben de o haberi yazanlarla ilgili çok sert bir açıklama yapmıştım. Haklıymışsınız, yeni öğrendim. Demek ki, haberi işini iyi yapan magazinciler yazmış. Beni mazur görün!”

Gazetecilerin “Aldatıldığınızı mı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise işte şöyle yanıt verdi.

"Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var. Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz."