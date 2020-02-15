Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında ve nereli?

Haber spikerliği ile tanınan ve daha sonra çok sayıda yapımda rol alan Defne Samyeli’nin kariyeri ve daha fazlası merak edilmeye başlandı.

Defne Samyeli kimdir?

17 Mart 1972 tarihinde dünyaya gelen Defne Samyeli aslen Malatyalı bir ailenin ikinci kızıdır. İstanbul’da dünyaya gelen Samyeli, TRT İstanbul Radyosu çocuk korosuna girmiştir. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitiren Samyeli, Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okumuştur. Yarışmalar ve iş hayatı sebebiyle yarım kalan okulundan yıllar sonra iş idaresi bölümünden mezun olan Samyeli, 24 Nisan 1991’de katılmış olduğu İnter Star’ın güzellik yarışmasında Türkiye üçüncüsü olmuş ve ardından Senegal’de düzenlenen Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü olmuştur. Yarışmanın birincisinin bir sebeple elenmesi sebebiyle Samyeli üçüncülük tacını giymiştir.

Samyelii, 1991 yılında ‘’İyi Günler Türkiye’’ ile büyük bir ün kazanmış ve Tuncay Özkan yönetiminde Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Milliyet Gazete’sinde köşe yazarlığı, Show TV’de ana haber editörlüğü ve sunuculuğu ve Güneş Gazete’sinde köşe yazarlığı yapmıştır.

1994 yılında Show TV ekranlarında ‘’Show’da Show’’ isimli bir eğlence programı yapan Samyeli, Kanal D ekranlarına transfer olmuş ve 1999 yılının Ekim ayında ‘’anchorwoman’’ olarak izleyicilerle buluşmuştur. 2000 yılında rahim kanserine yakalanan Samyeli, Temmuz 2000 yılında Amerika’ya gitmiş ve New York’da ameliyat olmuştur. Amerika’dan döndükten sonra 15 Temmuz 2002’de Show TV’ye transfer olmuş ve 2008 yılında Ali Kırca’nın ekibiyle kanala gelmesiyle işsiz kalmıştır.

29 Haziran 1995 tarihinde Eren Talu ile dünya evine giren Samyeli’nin Deren ve Derin isminde iki kız çocuğu vardır. Talu ve Samyeli çifti 2011 yılında boşanmıştır. 16 Ağustos 2015’de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 9. sezonuna Ajan Zeynep olarak dahil olan Samyeli, son olarak Star TV ekranlarında İstanbullu Gelin dizisinde rol almıştır.