İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119701
ALTIN
303.881
DOLAR
5.9792
STERLİN
7.8389
EURO
6.5935

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ı affetmedi! Davayı açıyor

Defne Samyeli, kitabından kendisiyle ilgili detay paylaşan ve daha sonradan bölümü çıkarmasına rağmen Mustafa Sandal'ı affetmedi. Samyeli, Sandal'a karşı açacağı davada kararlı olduğunu söyledi.

31 Ocak 2020 Cuma 10:53
Defne Samyeli Mustafa Sandal'ı affetmedi! Davayı açıyor

Mustafa Sandal'ın kendi hayatını konu aldığı ve içerisinde bir dönem birlikte olduğuna dair bölüm paylaşması şarkıcıya dert oldu. Defne Samyeli ile hakkında yazdıkları magazin gündemine düşerken kitabın çıkmasından sonra iki sanatçı arasında sular bir türlü durulmadı.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ı affetmedi! Davayı açıyor

50 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal, Beni Ağlatma adlı kitabında Defne Samyeli hakkında yazdıkları yüzünden Samyeli ile yaşadığı polemik sonrasında kitabın yeni baskısından o bölümleri çıkardığı açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında Defne Samyeli'ye son durumla ilgili neler düşündüğü soruldu.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ı affetmedi! Davayı açıyor

Önceki akşam Etiler'de bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Defne Samyeli çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samyeli, kendisine yöneltilen 'Mustafa Sandal kitabından sizinle ilgili bölümü çıkaracak, yine de dava açacak mısınız?' sorusu üzerine "Ben 'dava açacağım' deyip açmayanlardan değilim. Kararım kesin" diye konuştu.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ı affetmedi! Davayı açıyor

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SandalDefne SamyeliBeni Ağlatma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkıcı Merve Özbey'in son bekar günleri
Şarkıcı Merve Özbey'in son bekar günleri
Oyuncu Hazar Ergüçlü servetine servet katıyor
Oyuncu Hazar Ergüçlü servetine servet katıyor
Şarkıcı İrem Derici'den ilginç itiraf
Şarkıcı İrem Derici'den ilginç itiraf
Sahnede söylediği melek sözlerine İrem Derici'den açıklama geldi
Sahnede söylediği melek sözlerine İrem Derici'den açıklama geldi
Berrak Tüzünataç'tan olay yaratacak Burcu Esmersoy açıklaması
Berrak Tüzünataç'tan olay yaratacak Burcu Esmersoy açıklaması
Chloe Loughnan'ı şaşırtan soru
Chloe Loughnan'ı şaşırtan soru

Popüler Haberler

Edho Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler
Hekimoğlu Cihan kimdir? ALS Hastası Müzisyen Cihan
MEB 2020 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili başlangıç tarihi
Perde yıpratılmadan nasıl yıkanır? Evde perde temizliği için önerilen yöntemler
Zümrüdüanka dizisi kaç bölüm olacak? Dizi ne zaman final yapacak?
Godzilla filminin oyuncuları kimler? Godzilla nerede çekildi, konusu nedir?
Zalim İstanbul dizisinde Nedim mahkemeye çıktı! Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hekimoğlu Tanju kimdir? Gerçek adı nedir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler
Kızılay personel alımları, iş ilanları ve açık pozisyonlar
Günlük burç yorumları 1 Şubat 2020 Cumartesi - Yıldız falınızın günlük hayatınız için yorumu nasıl?
Abdest nasıl alınır? Abdest alımı sırası nasıldır? Abdest hangi bozulur ve yeniden alınır? Diyanet'e göre abdest bilgileri
Cuma mesajları 31 Ocak Cıma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
Habertürk’te Hadi Özışık Neden Paragündem Programını Terk Etti?
En çok puan kazandıran kredi kartı hangisi? Bankaların en avantajlı ve bol puanlı kartları
Uyumak için ideal oda sıcaklığı kaç derecedir?
Tik Tok hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Tiktok hesabı tamamen kapatma!
Engelli Yardımı Alma Şartları Nelerdir? Engellilere her ay 359 TL yardım verilecek
Babil Dizisi Nehir kimdir? Gerçek adı nedir? Gizem Kalan rol aldığı dizi ve filmler
Benim Adım Melek Kadriye kimdir? Gerçek adı nedir? Hande Kaptan hakkında bilgiler
Doula nedir? Doula hamileler için nasıl fayda sağlar?
Babil dizisi Aydan kimdir? Gerçek adı nedir? Aydan Koptur’un yer aldığı dizi ve filmler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.