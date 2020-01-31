Defne Samyeli Mustafa Sandal'ı affetmedi! Davayı açıyor

Mustafa Sandal'ın kendi hayatını konu aldığı ve içerisinde bir dönem birlikte olduğuna dair bölüm paylaşması şarkıcıya dert oldu. Defne Samyeli ile hakkında yazdıkları magazin gündemine düşerken kitabın çıkmasından sonra iki sanatçı arasında sular bir türlü durulmadı.

50 yaşındaki şarkıcı Mustafa Sandal,adlı kitabında Defne Samyeli hakkında yazdıkları yüzünden Samyeli ile yaşadığı polemik sonrasında kitabın yeni baskısından o bölümleri çıkardığı açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında Defne Samyeli'ye son durumla ilgili neler düşündüğü soruldu.

Önceki akşam Etiler'de bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen Defne Samyeli çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samyeli, kendisine yöneltilen 'Mustafa Sandal kitabından sizinle ilgili bölümü çıkaracak, yine de dava açacak mısınız?' sorusu üzerine "Ben 'dava açacağım' deyip açmayanlardan değilim. Kararım kesin" diye konuştu.