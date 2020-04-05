Defne Samyeli'nin gençlere taş çıkartacak fit vücudu görenleri hayrete düşürdü!

Karantina günlerini ailesiyle beraber geçiren Defne Samyeli, annesinin doğum gününde tüm aileyle bir araya geldi. Annesinin doğum gününü; "Canım annem, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun inşallah. Benim güzel ailem, size olan sevgim tarifsiz." diye bir mesajla kutlayan Samyeli, sonrasında da kardeşi Sühan samyeli ile beraber çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Spora yeterince zaman ayırdığını belirten Defne Samyeli, karın kasları ve atletik vücuduyla yirmi yaşındakşlere taş çıkartacak kadar var. Samyeli'nin "Kendimizi spora verdik" notuyla yaptığı paylaşım, fiziği hakkında aldığı olumlu yorumlarla dolup taştı.



