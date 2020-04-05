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Defne Samyeli'nin gençlere taş çıkartacak fit vücudu görenleri hayrete düşürdü!

48 yaşındaki tescilli güzel ve haber programı sunucusu Defne Samyeli, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra kendisiyle daha çok ilgilenmeye başladı. Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli ile paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

05 Nisan 2020 Pazar 15:26
Defne Samyeli'nin gençlere taş çıkartacak fit vücudu görenleri hayrete düşürdü!

Defne Samyeli'nin gençlere taş çıkartacak fit vücudu görenleri hayrete düşürdü!

Karantina günlerini ailesiyle beraber geçiren Defne Samyeli, annesinin  doğum gününde tüm aileyle bir araya geldi. Annesinin doğum gününü;  "Canım annem, iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun inşallah. Benim güzel ailem, size olan sevgim tarifsiz." diye bir mesajla kutlayan Samyeli, sonrasında da kardeşi Sühan samyeli ile beraber çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.  

Defne Samyeli'nin gençlere taş çıkartacak fit vücudu görenleri hayrete düşürdü!

Spora yeterince zaman ayırdığını belirten  Defne Samyeli, karın kasları ve atletik vücuduyla yirmi yaşındakşlere taş çıkartacak kadar var. Samyeli'nin  "Kendimizi spora verdik"  notuyla yaptığı paylaşım, fiziği hakkında aldığı olumlu yorumlarla dolup  taştı.  

Defne Samyeli'nin gençlere taş çıkartacak fit vücudu görenleri hayrete düşürdü!


 

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Defne SamyeliSporFitVücut
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