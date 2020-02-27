betgram betgram setrabet

İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115171
ALTIN
326.317
DOLAR
6.1578
STERLİN
7.9608
EURO
6.6877

Defne Samyeli'nin karlar içinde mayolu pozuna beğeni yağmuru

Şarkıcı Defne Samyeli Alem dergisi için kamera karşısına geçti. Defne Samyeli'nin karlar içinde mayolu pozuna beğeni yağmuru geldi. İşte o çok konuşulan poz…

27 Şubat 2020 Perşembe 01:21
Defne Samyeli'nin karlar içinde mayolu pozuna beğeni yağmuru

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli Alem dergisinin yeni sayısına poz vermek için objektiflerin karşısına geçti. Ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz ile özel bir çekim yapan Defne Samyeli Erzurum Palandöken’e çıktı.

Geçtiğimiz dönem içerisinde ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan birliktelikleriyle gündeme sık sık gelen Defne Samyeli ilişkilerinin bitmesi sonrasında Cem Yılmaz’ın kendisini aldattığını söyleyerek uzun süredir magazin dünyasının merkezinde yer alıyor.

Son olarak Erzurum Palandöken’e giderek kameralar karşısına geçen güzel şarkıcı soğuk havaya rağmen mayolu pozlar verdi. Alem dergisine poz veren güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile de dikkatleri üzerinde topladı. Ayrıca Alem dergisine verdiği röportajında da yeni şarkısı hakkında açıklamalar yaptı.

Sosyal Medya Hesapları Hakkında Konuştu

Defne Samyeli Alem dergisine verdiği röportajında sosyal medya mecraları hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla devamlı olarak magazin dünyasına bomba gibi düşen güzel şarkıcı Samyeli hesaplarını ne çok aktif ne de çok pasif kullandığını söyledi. Günümüzde sosyal medyanın olmazsa olmaz bir önemi olduğunu, diğer yandan da bu mecraların insanı illüzyona sürükleyebileceğini ve bazen insanların yaptığı yorumlara bakmamaya çalıştığını dile getirdi.

Son Güncelleme: 27.02.2020 01:29
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Kaç YaşındaDefne Samyeli InstagramDefne Samyeli Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ dizi müjdesini verdi!
Kıvanç Tatlıtuğ dizi müjdesini verdi!
Beren Saat doğum günü paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni!
Beren Saat doğum günü paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni!
Nusret Gökçe salt bae hareketi ile New York'un üzerine tuz serpti
Nusret Gökçe salt bae hareketi ile New York'un üzerine tuz serpti
Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti
Necdet Tosun'un eşi Sevim Tosun hayatını kaybetti
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan Ece Erken olayı için ilk açıklama geldi!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan Ece Erken olayı için ilk açıklama geldi!
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'nın pozlarına beğeni yağmuru
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı'nın pozlarına beğeni yağmuru

Popüler Haberler

Mucize Doktor Koray ve Mira kimdir?
Kanalların yayın akışları 27 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Mucize Doktor Funda kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Aytemur hakkında bilgiler
Mucize Doktor Efkan kimdir? Gerçek adı nedir? Hasan Küçükçetin hakkında bilgiler
3'te 3 Tarih neden yok, neden yayınlandmadı? 3'te 3 Tarih yayın saati değişti!
Yeni Hayat dizisi ne zaman başlıyor? Yeni hayat fragmanı yayınlandı!
İlk Ramazan ayı orucu ne zaman tutulacak? Ramazan ayı oruçları ve teravih başlangıç tarihi
Aytuğ Atıcı kimdir? Kılıçdaroğlu 'na rakip olarak CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan Aytuğ Atıcı hakkında bilgiler
Chp olağan kongresi ne zaman yapılacak? Kılıçdaroğlu'na kimler rakip olacak?
Uzay yolculuğu nasıl yapılacak? Fiyatı 250 bin dolar olan yolculuğa rekor başvuru!
Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Yedinci Koğuştaki Mucize filmi 11 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak!
Rüyada ev yıkıldığını görmek ne demektir? Rüyada ev yıkıldığını görmenin anlamı ve tabiri
2020 Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ve 3 aylar başlangıç tarihi
Nargile şişelerinde de sağlık uyarıları yer alacak!Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi Alef ne zaman başlıyor? BLUTV Alef dizisinden yeni fragman yayınlandı!
TEB Bankası Emekli maaşı promosyon başvuru şartları neler? Emekli maaşını TEB'den alanlara 2 bin 650 lira ek ödeme
Zemheri dizisi final mi yapıyor? Show TV Zemheri neden bitiyor? Dizi final bölümü ne zaman olacak?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 27 Şubat EYS konukları açıklandı!
Kandil simidi nasıl yapılır? Ağızda dağılan susamlı, çıtır çıtır kandil simidi tarifi
27 Şubat 2020 Perşembe fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.