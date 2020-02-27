Defne Samyeli'nin karlar içinde mayolu pozuna beğeni yağmuru

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli Alem dergisinin yeni sayısına poz vermek için objektiflerin karşısına geçti. Ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz ile özel bir çekim yapan Defne Samyeli Erzurum Palandöken’e çıktı.

Geçtiğimiz dönem içerisinde ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan birliktelikleriyle gündeme sık sık gelen Defne Samyeli ilişkilerinin bitmesi sonrasında Cem Yılmaz’ın kendisini aldattığını söyleyerek uzun süredir magazin dünyasının merkezinde yer alıyor.

Son olarak Erzurum Palandöken’e giderek kameralar karşısına geçen güzel şarkıcı soğuk havaya rağmen mayolu pozlar verdi. Alem dergisine poz veren güzel şarkıcı kusursuz fiziği ile de dikkatleri üzerinde topladı. Ayrıca Alem dergisine verdiği röportajında da yeni şarkısı hakkında açıklamalar yaptı.

Sosyal Medya Hesapları Hakkında Konuştu

Defne Samyeli Alem dergisine verdiği röportajında sosyal medya mecraları hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla devamlı olarak magazin dünyasına bomba gibi düşen güzel şarkıcı Samyeli hesaplarını ne çok aktif ne de çok pasif kullandığını söyledi. Günümüzde sosyal medyanın olmazsa olmaz bir önemi olduğunu, diğer yandan da bu mecraların insanı illüzyona sürükleyebileceğini ve bazen insanların yaptığı yorumlara bakmamaya çalıştığını dile getirdi.