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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'a ayrılık yaramadı

Bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Defne Samyeli ve Cem Yılmaz son görüntüsüyle görenleri şaşırttı.

22 Aralık 2019 Pazar 14:13
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'a ayrılık yaramadı

1.5 yıllık ilişkilerini 2 ay önce bitirme kararı alarak neden ayrıldıkları ile ilgili açıklama yapmayan Defne Samyeli, Beşiktaş Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen Christmas Market açılışında sahneye çıktı. Samyeli'nin oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

Defne Samyeli christmas ile ilgili görsel sonucu

Defne Samyeli christmas ile ilgili görsel sonucu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı ve eski sevgilisi Defne Samyeli gibi oldukça kilo vermiş bir şekilde görüntülendi. Yılmaz, muhabirlerin “Defne Hanım ile yeniden barıştığınız doğru mu?” sourusunu yanıtsız bıraktı.

cem yılmaz hayali sevgili ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 22.12.2019 14:13
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