Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'a ayrılık yaramadı

1.5 yıllık ilişkilerini 2 ay önce bitirme kararı alarak neden ayrıldıkları ile ilgili açıklama yapmayan Defne Samyeli, Beşiktaş Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen Christmas Market açılışında sahneye çıktı. Samyeli'nin oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı ve eski sevgilisi Defne Samyeli gibi oldukça kilo vermiş bir şekilde görüntülendi. Yılmaz, muhabirlerin “Defne Hanım ile yeniden barıştığınız doğru mu?” sourusunu yanıtsız bıraktı.