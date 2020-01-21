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Defne Samyeli ve Mustafa Sandal arasındaki dava bitmiyor

Mustafa Sandal'ın kitabında Defne Samyeli ile aşk yaşamasını yazması ikilinin arasında büyük gerilime yol açmıştı. Samyeli, Mustafa Sandal ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

21 Ocak 2020 Salı 22:17
Defne Samyeli ve Mustafa Sandal arasındaki dava bitmiyor

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' isimli kitabında 25 yıl önce Defne Samyeli ile aşk yaşadığını yazması büyük bir polemiğin fitilini ateşlemişti. Samyeli'nin kitapta yazılanların aksini iddia ederek aşk yaşamadığını belirtmesi üzerine Mustafa Sandal'a dava açacağını belirtmişti. Sandal ise kitabının yeni baskısında Defne Samyeli ile ilgili kısmın olmayacağını belirtmişti. Ancak bu Samyeli'nin öfkesini dindirmedi ve davasından vazgeçmediğini açıkladı.

defne samyeli

Önceki gün bir mekan çıkışı basın mensuplarına konuşan Defne Samyeli, Mustafa Sandal ile ilgili şunları söyledi:  

"Doğru bir adım olmuş ama ben yine de davayı açacağım. Ben bu konuda net bir açıklama beklemiştim. Beklediğim tarzda ve netlikte bir açıklama gelmedi. Davayı açmamamı gerektirecek bir açıklama gelmediğinden bunun bir duruş olduğunu düşünüyorum. Kadınların isminin bu şekilde kullanılabilmesi son derece yanlış. Kimileri bu durumda benim gibi davranmaz, umursamayabilirler. Ben ciddi bir insanım. Bu gibi konularda durduğum yer belli. Ben bunları çok hafife alan birisi değilim." 

defne samyeli

Mustafa Sandal'dan herhangi bir özür beklemediğini dile getiren Samyeli, "Single'ında başarılar dilerim" sözleriyle kendisinin reklam yaptığını ima etmesiyle iligli de konuşan Samyeli, "Bu haberleri çıkartan ben değilim." diyerek otomobiline doğru yöneldi.

Son Güncelleme: 21.01.2020 22:17
Anahtar Kelimeler:
DavaMustafa SandalDefne SamyeliBeni Ağlatma
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