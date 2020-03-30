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Demet Akalın Çin'e küfür edip Sağlık Bakanı'na seslendi 'çocouğum her gece ağlıyor'

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Demet akalın, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Akalın 'küçük kızım her gece ağlıyor' diye serzenişte bulundu.

30 Mart 2020 Pazartesi 17:56
Demet Akalın Çin'e küfür edip Sağlık Bakanı'na seslendi 'çocouğum her gece ağlıyor'
  • Demet Akalın Çin'e küfür edip Sağlık Bakanı'na seslendi 'çocouğum her gece ağlıyor'

Tüm dünyada olumsuz etkiler yaratan koronavirüs salgınına önlem amaçlı evden çıkmayıp sadece sosyal medyadan canlı yayınla konserler veren Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi.  "Bizim size inancımız tam! Şu ilacı da bulduk dediğimiz gün yaklaşsın… Gerçekten korku ve stres bitirdi bizi. Küçük kızım her gece 'arkadaşlarım ölmeyecek değil mi diye ağlıyor. Allah yardımcınız olsun hepimizin..."

Demet Akalın Çin'e küfür edip Sağlık Bakanı'na seslendi 'çocouğum her gece ağlıyor'

Sağlık bakanı Fahrettin koca'nın 'Sosyal medyada açıklana ve bizim açıkladığımız verilerle tutarsızlık gösteren verilere itaber etmeyin' temalı açıklamasına Twitter üzerinden  cevap veren Demet Akalın, Çin'deki hayvan pazarının yeniden açılması haberine de yine Twitter'dan  "Hayyyy ..... sizin zihniyetinize yaaa" diye küfür ederek tepki ğösterdi.    

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Sağlık BakanıDemet AkalınçinFahrettin KocaKızım Ağlıyor
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