Demet Akalın'dan Hadise'ye destek mesajı

Demet Akalın, geçtiğimiz gün konser vermek için Kıbrıs'a gitti. Sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile sohbet eden ve sorularını cevaplayan Akalın, giyim tarzı yüzünden sürekli eleştirilere mağruz kalan Hadise'ye de destek çıktı.

Ünlü şarkıcı Hadise, giydiği kıyafetlerle sosyal medyada takipçileri tarafından oldukça eleştiriliyor. Dekolteli kıyafetler giyen ve cesur pozlar veren Hadise'ye destek Demet Akalın'dan gecikmiyor.

Geçtiğimiz sene Hadise, 10 milyon olduğunu bir video ile sosyal medya hesabından duyurmuştu. Demet Akalın'ın ise Hadise’nin kendisini 10 milyon zannettiğini ve kocasının da olmadığını söylerek atıfta bulunmuştu. Bu açıklamalardan sonra Hadise’den yanıt gelmiş ve konu oldukça gergin bir hal almıştı. Bahsi geçen konunun üzerinden haftalar geçerken, Demet Akalın yeni açıklaması ile oldukça şaşırttı.

Kıbrıs konseri öncesi basın mensupları ile sohbet eden Demet Akalın, arasında polemik olmasına rağmen şarkıcı Hadise'nin giyim tarzı yüzünden eleştirilmesine sessiz kalmadı ve destek niteliğinde sözler dile getirdi. Kendisinin de zamanında çok fazla dekolte giyindiğini belirterek, anne olduktan sonra bu durumun değiştiğini ve daha dikkatli giyindiğini belirtti. Hadise’ye destek çıkan Demet Akalın, fiziği güzel olan kişilerin dekolte giyebileceğini belirtti.