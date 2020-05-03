Demet Akalın'dan oruç yorumlarına sert tepki; 'Arabam da var param da'

İpek Durkal, "Demet Akalın oruç tuttuğunu duyurmak istedi ama büyük faka bastı" ifadelerine sinirlenen Akalınyaptığı paylaşımda "Faka basmışım!! Hem param hem minibüsüm Allah'a şükür imanım var. Faka basmak dediğin, İslam'ın şartları. İlkokulda öğreniyorsun, hatta okula gitmeden annen öğretiyor. 8 yaşımdan beri tuttuğum orucumun hesabını sormuşsunuz. O sizin Allah'la sınavınız. Dediğim şu ve hala aynı şeyi savunuyorum. Ramazan'da saygı..." diyerek tepkisini dile getirdi.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde "Şu canlı yayın yapanlar, bi su içmeseniz, orucuz ya hani! Ramazan ya, tutmasan da saygı" şeklinde bir paylaşım yapmış ve bir takipçisiyle sert bir polemiğe girmişti. Takipçisi Akalın'a “Senin oruç tutman kimseye sorumluluk yüklemez. Su da içer yemek de yer. İnsanlar açlıktan intihar ederken sen çocuğuna minibüs satın alan insansın. Duyarlıymış gibi yapma komik oluyorsun” diye cevap verdiğinde ise Akalın "Sen iyi okumamışın! İçebilir ama ben başkasının canlı yayındayken konuk oluyorsa içilmez bu görgü kuralı değil tabii ki inanç... Konuyu minibüse getirmen senin komikliğin”

Demet Akalın'ın takipçisi son olrak ''Peki insanlar karantinadan çıkamazken, eve ekmek götüremezken senin kebapçıyı eve çağırmanı ve bunun reklamını yapmanı ne yapacağız? Hani saygı!" ifadelerini kullanmıştı.