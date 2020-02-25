Demet Akalın'dan samimi açıklamalar

47 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile ortak bir projede bulunarak 'Ala' şarkısını dinleycilerin beğenisine sundu. Bugün bir magazin programının canlı yayınına konuk olan Akalın, özel yaşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski eşiile barışan ve aynı evde yaşayan Akalın, ''Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum.Hira'ya sabah ben bakıyorum, gece Okan'a bırakıyorum. Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor...'' dedi.

Sıradan bir vatandaş gibi yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Akalın, ''Bankada sıramatikten numara alıyorum, güvenlik kontrolünde x-ray'den geçiyorum. Asla ünlülüğümü kullanmıyorum. Spor ayakkabı giyiyorum ve asla polemiğe girmiyorum'' şeklinde samimi bir açıklamada bulundu.



