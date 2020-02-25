betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114593
ALTIN
326.204
DOLAR
6.1382
STERLİN
7.9775
EURO
6.6534

Demet Akalın'dan samimi açıklamalar

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, katıldığı bir canlı yayında özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2020 Salı 13:42
Demet Akalın'dan samimi açıklamalar

47 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile ortak bir projede bulunarak 'Ala' şarkısını dinleycilerin beğenisine sundu. Bugün bir magazin programının canlı yayınına konuk olan Akalın, özel yaşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

demet akalın

Eski eşi Okan Kurt ile barışan ve aynı evde yaşayan Akalın, ''Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum.Hira'ya sabah ben bakıyorum, gece Okan'a bırakıyorum. Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor...'' dedi.

demet

Sıradan bir vatandaş gibi yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Akalın, ''Bankada sıramatikten numara alıyorum, güvenlik kontrolünde x-ray'den geçiyorum. Asla ünlülüğümü kullanmıyorum. Spor ayakkabı giyiyorum ve asla polemiğe girmiyorum'' şeklinde samimi bir açıklamada bulundu.


 

Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınAçıklamaHira KurtOkan KurtIkinci Sayfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydan Şener'den kızına doğum günü paylaşımı
Aydan Şener'den kızına doğum günü paylaşımı
Şarkıcı Sevcan Orhan'ın Mehmetçik mesajı takdir topladı
Şarkıcı Sevcan Orhan'ın Mehmetçik mesajı takdir topladı
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün karavan hayatı
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün karavan hayatı
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın vasiyeti açıklandı!
Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın vasiyeti açıklandı!
Selin Ciğerci kadınlar matinesinde derin yırtmaçlı elbiseyle kalça dansı yaptı ortalık yıkıldı!
Selin Ciğerci kadınlar matinesinde derin yırtmaçlı elbiseyle kalça dansı yaptı ortalık yıkıldı!
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Popüler Haberler

Kredi çekmek için istenen ve gerekli belgeler nelerdir?
Taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Taşıt kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Rüyada hamile olmak ne demektir? Rüyada hamile olduğunu görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada zeytin görmek ne demektir? Rüyada zeytin görmenin anlamı ve tabiri
A101’de gelecek hafta sonu 29 Şubat – 7 Mart 2020 indirimli kampanya ürünleri kataloğu
Rüyada ölmüş birini görmek ne demektir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
Corona virüsü aşısı bulundu mu? Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsüne aşı ve çare bulundu mu, salgın bitecek mi?
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada saçının beyazladığını görmek ne demektir? Rüyada saçının beyazladığını görmenin anlamı ve tabiri
Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada yorgan görmek ne demektir? Rüyada yorgan görmenin anlamı ve tabiri
Gözlük camının buğulanmaması için öneriler
2020 Dini günler ve tarihler listesi ve takvimi
1915 Çanakkale köprüsü ne zaman hizmete açılacak?
Yasak Elma Cengiz kimdir? Gerçek adı nedir? Faruk Barman rol aldığı yapımlar
25 Şubat 2020 Salı fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Korona virüsünden korunmak için hangi maske kullanılmalı? Corona virüsü maske fiyatları ve satış yerleri
Ramo pavyondaki şarkıcı kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Koptur hakkında bilgiler
iOS 14 Ekran görüntüsü ortaya çıktı! iOS 14 nasıl olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.