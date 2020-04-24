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Demet Akalın Donald Trump'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi!

Ünlü popçu Demet Akalın, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" önerisinden dolayı eleştridi.

24 Nisan 2020 Cuma 19:48
Demet Akalın Donald Trump'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi!


Trump, Abd'de koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayısının artış göstermesinden ötürü, yeni tip koronavirüsün sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek vücuda ışın verilmesi ya da vücuda dezenfektanların enjekte edilmesini önerisinde bulunmuştu.  

Demet Akalın Donald Trump'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi!

Gündemle alakalı yaptığı eleştirilerle sık ısk gündeme gelen Demet Akalın, "Konuşmaları için bilim danışmanları ne yapıyor Allah aşkına? Yine mutsuz kalktım bak, şu an güldüm he, söyleyin bizde denendi, ıhhgg olmuyor" diyerek Donlad Trump'u eleştirdi.  

Demet Akalın Donald Trump'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi!
 

Son Güncelleme: 24.04.2020 19:51
Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınDonald TrumpKORONADezenfekten
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