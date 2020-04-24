Demet Akalın Donald Trump'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi!



Trump, Abd'de koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayısının artış göstermesinden ötürü, yeni tip koronavirüsün sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek vücuda ışın verilmesi ya da vücuda dezenfektanların enjekte edilmesini önerisinde bulunmuştu.

Gündemle alakalı yaptığı eleştirilerle sık ısk gündeme gelen Demet Akalın, "Konuşmaları için bilim danışmanları ne yapıyor Allah aşkına? Yine mutsuz kalktım bak, şu an güldüm he, söyleyin bizde denendi, ıhhgg olmuyor" diyerek Donlad Trump'u eleştirdi.



