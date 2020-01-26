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Demet Akalın, Elazığ depreminin ardından yardım için kolları sıvadı

Şarkıcı Demet Akalın, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında yardım için kolları sıvayarak depremzedelere bot ve mont gönderdi.

26 Ocak 2020 Pazar 16:15
Demet Akalın, Elazığ depreminin ardından yardım için kolları sıvadı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında tüm Türkiye yardım için seferber olurken bu kervana Demet Akalın'da katıldı. Bölgede bulunan depremzedeler için bot ve mont yardımı yapan Demet Akalın meslektaşlarına da destek çağrısında bulundu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve bir çok sayıdaki takipçisi olan şarkıcı Demet Akalın, meslektaşlarını ve takipçilerini deprem bölgesine yardım yapılması konusunda bir çok kez uyardı. 

Kimseden ses çıkmayınca kendisi yardım için kolları sıvayan Akalın, deprem bölgesindekilere bir koli hazırlayarak bot ve mont yardımında bulundu. Hazırladığı kolinin fotoğrafını ise Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın, "Ben kamyonetimi tuttum. Üsküdar belediyesinin tırına teslim ediliyor. Uyuyan dostların canı sağolsun." notunu yazdı.

Demet Akalın, Elazığ depreminin ardından yardım için kolları sıvadı

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Demet AkalınElazığ DepremiYardım Kolisi
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