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Demet Akalın'ın polemiğe girdiği 5 takipçili kız Twitter'da fenomen oldu

Demet Akalın, Twitter hesabı üzerinden kendisine yorum yazan bir kullanıcıyla polemiğe girdi. Polemik başladığında 5 takipçisi olan kız şu an 80 bin takipçiyi aşarak neredeyse fenomen oldu.

01 Mart 2020 Pazar 23:11
Demet Akalın'ın polemiğe girdiği 5 takipçili kız Twitter'da fenomen oldu

Şarkıcı Demet Akalın'ın sıkça kullandığı Twitter hasabında ilginç bir olay yaşandı. Akalın, dün Cüneyt Özdemir'in payşatığı “Olağanüstü dönemlerde sosyal medyada her gördüğünüze, whats app’dan gelen her mesaja inanmayın. 5n1k’yı devreye sokun. İlk olarak kaynağını sorun Sadece resmi kaynaklar değil özellikle güvendiğiniz, bildiğiniz, daha önce deneyimlediğiniz bağımsız kaynakları dikkate alın.” mesajına yorum yaparak yorumunda, “Yaa hocam bide memlekette yaşasan daha çok sevicem seni ya” diye yazdı.

Demet Akalın'ın polemiğe girdiği 5 takipçili kız Twitter'da fenomen oldu

Yeni açtığı hesapta 5 takipçisi olan Zeynep isimli Twitter kullanıcısı ise Demet Akalın'ın yorumuna karşılık, “Sen mi söylüyorsun bunu! Ayağında Amerikan çizme, çanta Avrupa’dan her yerden çıkma reklam işin gücün!” diye bir yanıt yazdı. Duruma öfkelendiği anlaşılan Akalın ise Zeynep isimli kullanıcıya “İşte Allah bu nefretinden dolayı 5 takipçi layık görüyor; anlamam mümkün değil” cevabını verdi.

6,5K takipçisi olan Demet Akalın'ın bu cevanından sonra diğer Twitter kullanıcıları zeynep'e destek olmak için takip etmeye başladılar. Kısa sürede takipçi sayısı 80 bini geçmesiyle nerdeyse fenomen olacak olan Zeynep, Akalın’ın paylaşımına “Kadın 6,5 milyon takipçiyi kalbinin güzeliğine karşı Allah’ın hediyesi olarak görüyor.Yani 95 milyon takipçili Rihanna da cennetlik bu durumda” yanıtını vermesi ise beğeni rekorları kırdı.

Demet Akalın'ın polemiğe girdiği 5 takipçili kız Twitter'da fenomen oldu

Anahtar Kelimeler:
TwitterDemet AkalınZeynepFenomenPolemik
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