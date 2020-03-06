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Demet Akalın'ın yeni tarzı çok konuşuldu

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Demet akalın'ın giydiği kıyafeti dikkatlerden kaçmadı ve sanatçının hayranları yeni tarzını çok yakıştırdı.

06 Mart 2020 Cuma 22:41
Demet Akalın'ın yeni tarzı çok konuşuldu

Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alışveriş yapmak için gelen ünlü şarkıcının Beyonce'nin tasarısı olan "İvy park" koleksiyonundan yaptığı seçimise  çok beğenildi.

Demet Akalın'ın yeni tarzı çok konuşuldu

Rahat ve spor tarzı yaratmak için sade bir eşofmanı tercih eden Akalın, kısa süren alışveriş turunun ardından alışveriş merkezinden özel aracı ile ayrıldı.

Demet Akalın'ın yeni tarzı çok konuşuldu

Daha önceden bir türlü vazgeçemediği Beyonce'nin kendi tasarladığı "İvy park" koleksiyonundan bir kıyafet giyen Demet Akalın ünlü şarkıcı Hadise'yle pişti olmuştu. Akalın bu kez aynı duruma düşmek istemediği içinmi bilinmez aynı koleksiyondan başka bir model seçti.

Demet Akalın'ın yeni tarzı çok konuşuldu
Demet Akalın'ın yeni tarzı ise hayranları tarafından oldukça fazla beğenildi.

Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınHadiseBeyonceYeni Tarz
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