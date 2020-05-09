Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 14:12
Demet Akalıni Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ı etiketleyerek "Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Havaların güzelleşmesiyle insanların daha çok dışarı çıkacağından korkan Akalın, normalleşme süreci için erken olduğunu ima etti.
Demet Akalın Sağlık Bakanı'na tepki gösterdi; 'Ne zaman ölürüz?'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı her zaman destekleyen pop şarkıcısı Demet Akalın, bu sefer tepkili bir paylaşım yaptı. Normalleşme süreci için henüz erken olduğunu düşünen akalın, konu hakkında bir paylaşım yaptı ama hemen sildi.
Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 14:12
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