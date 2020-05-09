Demet Akalın Sağlık Bakanı'na tepki gösterdi; 'Ne zaman ölürüz?'

Salgın nedeniyle evinden dışarı çıkmayua, Şimdiye akdar her adımda desteklediği'ya, sokağa çıkma yasaklarının devam etmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Paylaşımının hızla gündeme oturduğunu gören Akalıni kısa süre sonra paylaşımı sildi.



Demet Akalıni Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ı etiketleyerek "Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Havaların güzelleşmesiyle insanların daha çok dışarı çıkacağından korkan Akalın, normalleşme süreci için erken olduğunu ima etti.



Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 14:12