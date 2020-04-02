Demet Akalın Serdar Ortaç’a atarlandı: “boş yapma!”

Kronik MS hastası olmasına rağmen geçtiğimiz gün esnaf ziyaretine çıkan serdar Ortaç yaptığı paylaşımla “Şimdi daha çok ayakkabın olsa daha çok çantan binlerce ceketin harcayamayacak kadar çok paran olsa nereye gideceksin, nerede giyeceksin. Artık sende herkes gibisin…” şeklinde bir yorumda bulundu. Bu ifadeleri üzerine lan Demet Akalın sert bir açıklama yaptı.

Serdar Ortaç’ın isim vermeden yaptığı açıklamaya çok sinirlenen Akalın; “Ne saçma konuşmalar… Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın… Kumarda giden evler vilalar zamanında virüs yoktu!yın!” diyerek ağır göndermelerde bulundu.