Demet Akalın ve İrem Derici birbirlerine bu sefer fena laf soktular!

Karantina sürecinde sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan İrem Derici, yine giyinip süslenip kamera karşısına geçti. Güzel şarkıcının bu hallerini gören Demet Akalın, yaptığı yorumla pes dedirtti.

Demet Akalın ve İrem Derici birbirlerine bu sefer fena laf soktular!
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Uzun süredir aralarıdaki sular durulmayan  Türk popunun  iki yıldızı arasındaki polemik gittikçe büyüyor.  Karantina sürecinde takipçileriyle bol bol fotoğraf paylaşan İrem Derici'ye Demet Akalın "Adamlara bu kadar süslenseydin şimdi kucağında bebeğin vardı." şeklinde yorum yaptı.  

Demet Akalın ve İrem Derici birbirlerine bu sefer fena laf soktular!

Bu yoruma fena halde canı sıkılan  İrem Derici de laf sokma yarışında altta kalmayıp, "Ortada bir adam göremediğim için tercih etmemiş de olabilirim." diyerek Akalın'a yanıt vermekte gecikmedi. 

Demet Akalın ve İrem Derici birbirlerine bu sefer fena laf soktular!
 

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 13:17

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