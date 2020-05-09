Demet Akalın ve İrem Derici birbirlerine bu sefer fena laf soktular!

Uzun süredir aralarıdaki sular durulmayan Türk popunun iki yıldızı arasındaki polemik gittikçe büyüyor. Karantina sürecinde takipçileriyle bol bol fotoğraf paylaşan İrem Derici'ye Demet Akalın "Adamlara bu kadar süslenseydin şimdi kucağında bebeğin vardı." şeklinde yorum yaptı.

Bu yoruma fena halde canı sıkılan İrem Derici de laf sokma yarışında altta kalmayıp, "Ortada bir adam göremediğim için tercih etmemiş de olabilirim." diyerek Akalın'a yanıt vermekte gecikmedi.





Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 13:17