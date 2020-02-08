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Demet Akalın ve Okan Kurt çifti romantik paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile bir karesini paylaştı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 23:50
Demet Akalın ve Okan Kurt çifti romantik paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

47 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabıı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer almakta. Demet Akalın, geçtiğimiz yıl ani bir şekilde boşandığı ve kısa bir süre sonra da barışarak ilişkisine kaldığı yerden devam ettiği Okan Kurt ile bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı.

demet okan

Akalın, eski eşi yeni sevgilisi Okan Kurt ile bir karesini ''Aşk yaşıyorsa hala, ahh ne ala'' notuyla paylaştı. Bu paylaşım Demet Akalın'ın takipçileri tarafından kısa bir sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

demet okan

Anahtar Kelimeler:
İnstagramDemet AkalınOkan KurtRomantik Paylaşım
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