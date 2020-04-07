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Demet Akalın’dan kendisini Romanlara benzeten takipçisine ağır küfür

Demet Akalın, kendisini Romanlara benzeten takipçisine ağzını bozdu. Geçtiğimiz gün yine yazdığı küfürlü bir yorumla gündeme gelen Akalın, sosyal medyada küfür etmeye doymuyor.

07 Nisan 2020 Salı 13:01
Demet Akalın’dan kendisini Romanlara benzeten takipçisine ağır küfür

Karantina süresince yaptıklarıyla  dillerden düşmeyen, her günü ayrı bir olay olan ünlü popçu yine yapacağını yaptı. Bir takipçisinin ‘Romanlara benziyorsun’ yorumuna kızan Demet Akalın, öyle  bir kelime kullandı ki, görenleri hayrete düşürdü. 

Demet Akalın’dan kendisini Romanlara benzeten takipçisine ağır küfür

Akalın, ‘Romanlara benziyorsun’ diye yazılan yorumuna  çok kızmış olacak ki çok sert bir tepki verdi. Ünlü Şarkıcı Demet Akalın takipçisine "Çingeneyim aşkım zaten yarı Tatar Yarı Laz Boşnak yarı çingene. Romanların g.tünü ye. O da haram zehir zıkkım olsun tamam mı" diyerek tepkisini göstermekten geri durmadı.

Demet Akalın’dan kendisini Romanlara benzeten takipçisine ağır küfür

Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınKarantinaKüfürRomançingene
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