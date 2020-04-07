Demet Akalın’dan kendisini Romanlara benzeten takipçisine ağır küfür

Karantina süresince yaptıklarıyla dillerden düşmeyen, her günü ayrı bir olay olan ünlü popçu yine yapacağını yaptı. Bir takipçisinin ‘Romanlara benziyorsun’ yorumuna kızan Demet Akalın, öyle bir kelime kullandı ki, görenleri hayrete düşürdü.

Akalın, ‘Romanlara benziyorsun’ diye yazılan yorumuna çok kızmış olacak ki çok sert bir tepki verdi. Ünlü Şarkıcı Demet Akalın takipçisine "Çingeneyim aşkım zaten yarı Tatar Yarı Laz Boşnak yarı çingene. Romanların g.tünü ye. O da haram zehir zıkkım olsun tamam mı" diyerek tepkisini göstermekten geri durmadı.