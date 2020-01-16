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Demet Akalın'dan şok eden Özlem Ada Şahin cevabı

Şarkıcı Demet Akalın, önceki aylarda hediye saat yüzünden aralarının açıldığı Özlem Ada Şahin'in ismini duyunca tanımamazlıktan geldi.

16 Ocak 2020 Perşembe 12:07
Demet Akalın'dan şok eden Özlem Ada Şahin cevabı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda Özlem Ada Şahin'e doğum günü hediyesi olarak saat almıştı. Doğum gününün üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra polemik haline gelen saat yüzünden araları açılan Demet Akalın ve Özlem Ada ŞAhin, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı.

Demet Akalın'dan şok eden Özlem Ada Şahin cevabı ile ilgili görsel sonucu

Özlem Ada Şahin'in sosyal medyadaki bir fotoğrafına, Demet Akalın ile bir dönem çok yakın olup şimdilerde küs olduğu sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci yorum yapmıştı.

Demet Akalın Özlem Ada Şahin selin ciğerci ile ilgili görsel sonucu

Geçtiğimiz gün muhabirler Demet Akalın'a, eski arkadaşı Selin Ciğerci'nin polemik yaşadığı Özlem Ada Şahin'in fotoğrafına yorum yaptığı hatırlatıldı. Akalın'ın cevabı ise  “O kim? Hayatımda bir tek Özlem Yıldız var. Başka Özlem tanımıyorum” şeklinde oldu.

Son Güncelleme: 16.01.2020 12:37
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