Demet Akalın'ın İrem Derici'nin fotoğrafına yaptığı yorum gündem oldu

Korona virüs salgını nedeniyle evde karantina sürecinde sıkılan İrem Derici sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Derici, evde giyinip poz veriyor ve bu fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. Demet Akalın İrem Derici’nin paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla gündem oldu. Akalın şu sözleri kullandı:

“Adamlara bu kadar süslenseydin şimdi kucağında bebeğin vardı.”

İrem Derici ve Demet Akalın arasında daha önce de ufak tefek atışmalar olsa da bu yorum sosyal medyada gündem oldu. İrem Derici Akalın’a şu şekilde yanıt verdi:

“Ortada bir adam göremediğim için tercih etmemiş de olabilirim”

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 21:11